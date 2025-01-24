Полузащитник ФК «Амкар Пермь» переходит в московское «Динамо»

По данным издания, бело-голубые опередили конкурентов в лице «Локомотива», «Ростова» и «Балтики», предложив за игрока несколько миллионов рублей с бонусами за достижения. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», знакомого с ситуацией, талантливый игрок был продан за 4 млн рублей.