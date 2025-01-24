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Posted 24 января, 12:53

Published 24 января, 12:53

Modified 24 января, 12:54

Updated 24 января, 12:54

Полузащитник ФК «Амкар Пермь» Даниил Промошкин переходит в московское «Динамо»

Полузащитник ФК «Амкар Пермь» переходит в московское «Динамо»

24 января 2025, 12:53
Фото: ВКонтакте/Амкар Пермь.

Полузащитник ФК «Амкар Пермь» Даниил Промошкин переходит в московское «Динамо»

Сюжет
Амкар
Даниилу Промошкину 18 лет, но он уже выступал за основной клуб.

18-летний полузащитник ФК «Амкар Пермь» Даниил Промошкин продолжит карьеру в системе московского «Динамо». Первым об этом сообщил Rusfootball.info

По данным издания, бело-голубые опередили конкурентов в лице «Локомотива», «Ростова» и «Балтики», предложив за игрока несколько миллионов рублей с бонусами за достижения. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», знакомого с ситуацией, талантливый игрок был продан за 4 млн рублей.

Контракт с футболистом будет подписан сроком на три года. На данный момент Промошкин уже прошёл медицинское обследование, и клуб ожидает его окончательные результаты.

Первое время хавбек будет выступать за «Динамо-2», однако в клубе возлагают на него большие надежды, отмечая его высокий футбольный интеллект, скорость и точные передачи, отмечают эксперты.

Промошкин уже успел отличиться за основную команду «Амкара Пермь», записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу в 14 матчах. Свой дебют во взрослой команде игрок совершил в апреле прошлого года.

На неделе президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

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#Спорт#Амкар#Футбол#Амкар-Пермь
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