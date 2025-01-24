Поставщиков лекарств от астмы в Прикамье уличили в сговоре на 664 миллионов рублей

В системе госзакупок есть данные о том, что у ООО МФК «Арфа» были заключены десятки госконтрактов с крупнейшими больницами Пермского края, Минздравом и медицинским университетом. Например, для нужд министерства поставлялся в 2021–2024 годах бромид ипратропия — препарат для астматиков. В онкодиспансер в больницу им. Е. А. Вагнера и ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» компания поставляла такие препараты как севофлуран (раствор для наркоза) и другие лекарства.