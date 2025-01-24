Поставщиков лекарств от астмы в Прикамье уличили в сговоре на 664 миллионов рублей

Posted 24 января, 12:24
Published 24 января, 12:24
Modified 24 января, 12:27
Updated 24 января, 12:27
ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей, сообщили сегодня в ведомстве. Как указывается в релизе ведомства, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в Пермском крае и еще 61 регионе.
ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. Организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от НМЦК.
В системе госзакупок есть данные о том, что у ООО МФК «Арфа» были заключены десятки госконтрактов с крупнейшими больницами Пермского края, Минздравом и медицинским университетом. Например, для нужд министерства поставлялся в 2021–2024 годах бромид ипратропия — препарат для астматиков. В онкодиспансер в больницу им. Е. А. Вагнера и ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» компания поставляла такие препараты как севофлуран (раствор для наркоза) и другие лекарства.
Вторая компания поставляла в Прикамье лекарства для лечения диабета и препараты железа, в 2023–2024 годах Минздрав заключил с ней три госконтракта на сумму около 4,6 млн рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, указывается в сообщении ФАС России.
По данным «СПАРК-Интерфактс», фармпоставщики зарегистрированы в Москве. ООО МФК «Арфа» на 100% принадлежит Александру Авакину. По итогам 2023 года выручка компании составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 33,5 млн рублей. Владельцы ООО «Просторы здоровья» Всеволод Гордеев и Максим Коваленко. Выручка по итогам 2023 года составила 613 млн рублей, чистая прибыль — 14 млн рублей.
МФК «Арфа» в 2023 году участвовала в госконтрактах на 1,3 млрд рублей, в 2024 году — на 1,2 млрд рублей, в 2025 году на 56 млн рублей. «Просторы здоровья» в 2023 году заключили госконтракты на 440 млн рублей, в 2024 году — 307 млн рублей, в 2025 году — 11 млн рублей.