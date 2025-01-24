Резчика бумаги АО «Соликамскбумпром» насмерть зажало станком

Следователи уточняют, что погибший резчик бумаги в ходе выполнения работ нарушил технику безопасности, зашёл за ограждение в зону действия станка — автоматического приёмника рулонов, в результате чего был зажат между приёмником и рулоном бумаги, от чего получил травмы тела, в результате которых скончался на месте происшествия.