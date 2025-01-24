properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 14:06

Published 24 января, 14:06

Modified 24 января, 14:08

Updated 24 января, 14:08

Резчика бумаги АО «Соликамскбумпром» 23 января насмерть зажало станком

Резчика бумаги АО «Соликамскбумпром» насмерть зажало станком

24 января 2025, 14:06
Фото: пресс-служба Соликамскбумпром.

Резчика бумаги АО «Соликамскбумпром» 23 января насмерть зажало станком

Следком проводит проверку обстоятельств гибели мужчины

В Соликамске, на АО «Соликамскбумпром» погиб резчик бумаги. Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая, происшедшего 23 января, сообщают в ведомстве.

Вчера днем 20-летний работник, являющийся по должности резчиком бумаги, в ходе работы был зажат между приемником рулонов бумаги и конструкцией конвейера, в результате чего погиб.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и должностные лица организации-работодателя. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», отмечают в инспекции.

Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту смерти рабочего проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщают в Следкоме.

Следователи уточняют, что погибший резчик бумаги в ходе выполнения работ нарушил технику безопасности, зашёл за ограждение в зону действия станка — автоматического приёмника рулонов, в результате чего был зажат между приёмником и рулоном бумаги, от чего получил травмы тела, в результате которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята интересующая следствие документация и иные объекты и предметы, опрашиваются очевидцы, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Работник Краснокамской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» Министерства финансов РФ серьезно пострадал на рабочем месте. У мужчины сломаны позвонок и нога во многих местах.

Читайте также:
Суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему рабочего в ПермиВ ДТП на трассе «Пермь — Березники» погиб человек, еще трое пострадалиМасштабная коммунальная авария произошла в Березниках
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика