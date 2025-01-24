Резчика бумаги АО «Соликамскбумпром» насмерть зажало станком

Posted 24 января, 14:06
Published 24 января, 14:06
Modified 24 января, 14:08
Updated 24 января, 14:08
В Соликамске, на АО «Соликамскбумпром» погиб резчик бумаги. Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая, происшедшего 23 января, сообщают в ведомстве.
Вчера днем 20-летний работник, являющийся по должности резчиком бумаги, в ходе работы был зажат между приемником рулонов бумаги и конструкцией конвейера, в результате чего погиб.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и должностные лица организации-работодателя. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», отмечают в инспекции.
Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту смерти рабочего проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщают в Следкоме.
Следователи уточняют, что погибший резчик бумаги в ходе выполнения работ нарушил технику безопасности, зашёл за ограждение в зону действия станка — автоматического приёмника рулонов, в результате чего был зажат между приёмником и рулоном бумаги, от чего получил травмы тела, в результате которых скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята интересующая следствие документация и иные объекты и предметы, опрашиваются очевидцы, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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