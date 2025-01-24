С начала года уже шесть ДТП в Перми совершили нетрезвые водители

Posted 24 января, 16:18
Published 24 января, 16:18
Modified 24 января, 16:19
Updated 24 января, 16:19
С начала 2025 года на территории Перми уже зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание по ст. 12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, напоминают в Госавтоинспекции.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 2 лет.
В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением, особое внимание будет направлено на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти человека по неосторожности в результате пьяного вождения без водительских прав (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).