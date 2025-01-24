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Posted 24 января, 16:18

Published 24 января, 16:18

Modified 24 января, 16:19

Updated 24 января, 16:19

В Перми в 2025 году 6 ДТП совершили нетрезвые водители

С начала года уже шесть ДТП в Перми совершили нетрезвые водители

24 января 2025, 16:18
Фото: 1MI.

В Перми в 2025 году 6 ДТП совершили нетрезвые водители

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением.

С начала 2025 года на территории Перми уже зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание по ст. 12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, напоминают в Госавтоинспекции.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением, особое внимание будет направлено на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти человека по неосторожности в результате пьяного вождения без водительских прав (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

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