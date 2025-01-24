С начала года уже шесть ДТП в Перми совершили нетрезвые водители

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание по ст. 12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, напоминают в Госавтоинспекции.