Стало известно, зачем на Гайве демонтировали огромный арт-объект «Цветок»

ИА «Текст» со ссылкой на Корпорацию ПСС (пермский производитель оборудования для защиты от коррозии металла — прим. Properm.ru) пишет, что отремонтировать «Цветок» можно только при участии изготовителя. Кроме того, в новогодние праздники уже частично сломанная конструкция опять пострадала из-за сильного ветра и обледенения — согнулись опоры двух оставшихся цветков. Сумма демонтажа, ремонта и установки арт-объекта на прежнее место уже превысила оплаченный счет в десятки раз, отмечают в корпорации. «Цветок» хотят вернуть на прежнее место, но окончательное решение будет зависеть от результатов экспертизы, договоренности с виновниками его частичного крушения, а также мэрией Перми.