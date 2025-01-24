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Posted 24 января, 05:09

Published 24 января, 05:09

Modified 24 января, 05:11

Updated 24 января, 05:11

В микрорайоне Гайва демонтировали арт-объект «Цветок» с разъемами для зарядок

Стало известно, зачем на Гайве демонтировали огромный арт-объект «Цветок»

24 января 2025, 05:09
Фото: Корпорация ПСС.

В микрорайоне Гайва демонтировали арт-объект «Цветок» с разъемами для зарядок

Сюжет
Пермь 300
Осенью часть конструкции сломали рабочие.

В пермском микрорайоне Гайва демонтировали арт-объект «Цветок», представляющий собой огромную зарядку для гаджетов.

Как оказалось, конструкция цветка была нарушена. Еще осенью муниципальный подрядчик во время установки бордюрного камня оборвал «стрелой» крана трос, обеспечивающий целостность объекта. В итоге он сломал часть «стебля», и один цветок накренился. Чтобы конструкция не рухнула на пермяков, ее частично убрали и увезли на ремонт. Виновному в инциденте подрядчику выставили счет на сумму 28,7 тыс. рублей, который был оплачен только в конце прошлого года.

ИА «Текст» со ссылкой на Корпорацию ПСС (пермский производитель оборудования для защиты от коррозии металла — прим. Properm.ru) пишет, что отремонтировать «Цветок» можно только при участии изготовителя. Кроме того, в новогодние праздники уже частично сломанная конструкция опять пострадала из-за сильного ветра и обледенения — согнулись опоры двух оставшихся цветков. Сумма демонтажа, ремонта и установки арт-объекта на прежнее место уже превысила оплаченный счет в десятки раз, отмечают в корпорации. «Цветок» хотят вернуть на прежнее место, но окончательное решение будет зависеть от результатов экспертизы, договоренности с виновниками его частичного крушения, а также мэрией Перми.

Фото: Корпорация ПСС

Арт-объект «Цветок» был изготовлен за счет средств Корпорации ПСС и установлен в сентябре 2023 года — к 30-летию со дня основания компании, 400-летию микрорайона Гайва и 300-летию Перми.

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#Общество#Пермь#Пермь 300#Искусство#Арт-объект#Технологии
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