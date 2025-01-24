Стало известно, зачем на Гайве демонтировали огромный арт-объект «Цветок»

Posted 24 января, 05:09
Published 24 января, 05:09
Modified 24 января, 05:11
Updated 24 января, 05:11
В пермском микрорайоне Гайва демонтировали арт-объект «Цветок», представляющий собой огромную зарядку для гаджетов.
Как оказалось, конструкция цветка была нарушена. Еще осенью муниципальный подрядчик во время установки бордюрного камня оборвал «стрелой» крана трос, обеспечивающий целостность объекта. В итоге он сломал часть «стебля», и один цветок накренился. Чтобы конструкция не рухнула на пермяков, ее частично убрали и увезли на ремонт. Виновному в инциденте подрядчику выставили счет на сумму 28,7 тыс. рублей, который был оплачен только в конце прошлого года.
ИА «Текст» со ссылкой на Корпорацию ПСС (пермский производитель оборудования для защиты от коррозии металла — прим. Properm.ru) пишет, что отремонтировать «Цветок» можно только при участии изготовителя. Кроме того, в новогодние праздники уже частично сломанная конструкция опять пострадала из-за сильного ветра и обледенения — согнулись опоры двух оставшихся цветков. Сумма демонтажа, ремонта и установки арт-объекта на прежнее место уже превысила оплаченный счет в десятки раз, отмечают в корпорации. «Цветок» хотят вернуть на прежнее место, но окончательное решение будет зависеть от результатов экспертизы, договоренности с виновниками его частичного крушения, а также мэрией Перми.
Арт-объект «Цветок» был изготовлен за счет средств Корпорации ПСС и установлен в сентябре 2023 года — к 30-летию со дня основания компании, 400-летию микрорайона Гайва и 300-летию Перми.