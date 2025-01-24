Суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему рабочего в Перми

Суд установил, что у пермяка не было водительских прав, но это его не остановило. К тому же виновник ДТП был пьян. Не справившись с управлением, мужчина сбил рабочих, занимавшихся ремонтом железнодорожных путей. В результате происшествия здоровью двух рабочих был причинен тяжкий вред, позже один из них умер в больнице. Кроме того, серьезные травмы получила пассажирка пьяного водителя.