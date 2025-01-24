Суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему рабочего в Перми

Posted 24 января, 05:54
Published 24 января, 05:54
Modified 24 января, 05:56
Updated 24 января, 05:56
Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти человека по неосторожности в результате пьяного вождения без водительских прав (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Суд установил, что у пермяка не было водительских прав, но это его не остановило. К тому же виновник ДТП был пьян. Не справившись с управлением, мужчина сбил рабочих, занимавшихся ремонтом железнодорожных путей. В результате происшествия здоровью двух рабочих был причинен тяжкий вред, позже один из них умер в больнице. Кроме того, серьезные травмы получила пассажирка пьяного водителя.
Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщали, что эта авария произошла 6 сентября прошлого года около 23:00. За рулем автомобиля ВАЗ-21130 был 34-летний мужчина, он находился в состоянии опьянения и уснул за рулем. Виновник ДТП сбил двух дорожных рабочих у трамвайных путей, а затем врезался в экскаватор-погрузчик. В результате 39-летний пострадавший рабочий скончался в карете скорой помощи.
Суд учел позицию гособвинения и приговорил виновного к 10 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на срок два года 11 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — виновника смертельного ДТП обязали выплатить им более 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Перми, приговор не вступил в силу — его еще могут обжаловать.