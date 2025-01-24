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Posted 24 января, 05:54

Published 24 января, 05:54

Modified 24 января, 05:56

Updated 24 января, 05:56

В Перми суд приговорил пьяного водителя, насмерть сбившего рабочего, к 10 годам

Суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему рабочего в Перми

24 января 2025, 05:54
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь».

В Перми суд приговорил пьяного водителя, насмерть сбившего рабочего, к 10 годам

Сюжет
Дтп
Авария произошла еще в начале сентября.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти человека по неосторожности в результате пьяного вождения без водительских прав (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд установил, что у пермяка не было водительских прав, но это его не остановило. К тому же виновник ДТП был пьян. Не справившись с управлением, мужчина сбил рабочих, занимавшихся ремонтом железнодорожных путей. В результате происшествия здоровью двух рабочих был причинен тяжкий вред, позже один из них умер в больнице. Кроме того, серьезные травмы получила пассажирка пьяного водителя.

Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщали, что эта авария произошла 6 сентября прошлого года около 23:00. За рулем автомобиля ВАЗ-21130 был 34-летний мужчина, он находился в состоянии опьянения и уснул за рулем. Виновник ДТП сбил двух дорожных рабочих у трамвайных путей, а затем врезался в экскаватор-погрузчик. В результате 39-летний пострадавший рабочий скончался в карете скорой помощи.

Суд учел позицию гособвинения и приговорил виновного к 10 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на срок два года 11 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — виновника смертельного ДТП обязали выплатить им более 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Перми, приговор не вступил в силу — его еще могут обжаловать.

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