Ушла из жизни старейший преподаватель кафедры педиатрии Пермского медуниверситета

Печальную новость сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Инна Петровна запомнилась выпускникам педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов как высококвалифицированный преподаватель, уважительно относившийся к учащимся, отдающий работе много времени и душевных сил. Она работала с интернами-педиатрами и проводила для них не только лекции и семинары, но и учебные «Брейн-ринги», КВНы и ролевые игры по разделам педиатрии. «Человек с огромным добрым сердцем! Всех интернов она любила как своих детей…», — говорят о пермячке ее ученики.