Ушла из жизни старейший преподаватель кафедры педиатрии Пермского медуниверситета

Posted 24 января, 03:49
Published 24 января, 03:49
Modified 24 января, 03:51
Updated 24 января, 03:51
На 90-м году жизни скончалась старейший преподаватель кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии, доцент Инна Монакова. Она почти 50 лет работала на педиатрических кафедрах Пермского государственного университета — сначала как ассистент, а с 1993 года в должности доцента кафедры.
Печальную новость сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Инна Петровна запомнилась выпускникам педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов как высококвалифицированный преподаватель, уважительно относившийся к учащимся, отдающий работе много времени и душевных сил. Она работала с интернами-педиатрами и проводила для них не только лекции и семинары, но и учебные «Брейн-ринги», КВНы и ролевые игры по разделам педиатрии. «Человек с огромным добрым сердцем! Всех интернов она любила как своих детей…», — говорят о пермячке ее ученики.
Ежегодно, на протяжении более 30 лет Инна Монакова организовывала новогодние праздничные мероприятия для маленьких пациентов кардиологического отделения Детской клинической больницы №3. Она писала сценарии для детских спектаклей, в которых участвовали студенты, интерны и ординаторы. Инна Петровна активно занималась и научной деятельностью, написала более 70 работ. Прощание с преподавателем состоится сегодня, 24 января, в 13:40, в Перми на ул. Старцева, 61 (малый зал).