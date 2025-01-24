В 2024 году 33 жителя Прикамья лишились своих автомобилей из-за долгов за тепло

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что

необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также

не допускать их появления. В списки должников, на имущество которых может быть

наложен арест по решению суда в этом году, попадают все потребители, кто не

оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем три месяца. В настоящее

время в работе у судебных приставов находится свыше 30 тыс. исполнительных

документов в отношении должников за тепло и горячую воду.