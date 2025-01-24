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Posted 24 января, 08:18

Published 24 января, 08:18

Modified 24 января, 08:20

Updated 24 января, 08:20

В 2024 году 33 жителя Прикамья лишились своих автомобилей из-за долгов за тепло

24 января 2025, 08:18
При аресте автомобиля должник вынужден гасить всю задолженность и оплачивать другие расходы, поэтому лучше своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги работы за 2024 год по взысканию
задолженности с клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае, не оплачивающих услуги
отопления и горячего водоснабжения. 33 неплательщика лишились своих автомобилей, у
более чем 25 тыс. человек денежные средства были арестованы на счетах, на 40 тыс.
недобросовестных клиентов были наложены ограничения на выезд за рубеж. Всего
специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2024 году подали более 55
тыс. заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников за тепло и горячую
воду.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что
необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также
не допускать их появления. В списки должников, на имущество которых может быть
наложен арест по решению суда в этом году, попадают все потребители, кто не
оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем три месяца. В настоящее
время в работе у судебных приставов находится свыше 30 тыс. исполнительных
документов в отношении должников за тепло и горячую воду.

Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Арест имущества влечёт за собой много дополнительных расходов. При аресте
автомобиля должник вынужден гасить не только всю сумму долга, но и оплачивать
исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение
арестованного имущества. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.
Рекомендуем заранее проверить наличие задолженности и, при необходимости, погасить
её, а также своевременно оплачивать квитанции за тепло и горячую воду.

В 2024 году продолжалась совместная работа Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
и ГУ ФССП по Пермскому краю по реализации совместной информационной кампании «В
тёплое будущее — без долгов!». Её задача — стимулировать должников к погашению
долгов, а также информировать жителей Прикамья о важности соблюдения платежной
дисциплины. В 2025 году эта работа будет продолжена.

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