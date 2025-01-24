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Posted 24 января, 16:52

Published 24 января, 16:52

Modified 24 января, 16:53

Updated 24 января, 16:53

В ДТП на территории Прикамья 24 января погибли два человека

В ДТП на территории Карагайского муниципального округа погибли два человека

24 января 2025, 16:52
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

В ДТП на территории Прикамья 24 января погибли два человека

Еще четыре человека получили травмы.

Сегодня, 24 января, на территории Карагайского муниципального округа произошло ДТП с двумя жертвами. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 16:00 по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к Кудымкару, в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 45-летнего водителя. На 39 км водитель допустил столкновение с большегрузом SITRAK. Последний начал маневр разворота.

В результате автоаварии погибли две пассажирки легкового автомобиля. Водитель и еще два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, травмы получил водитель грузового автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожного движения.

С начала 2025 года на территории Перми уже зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

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#Происшествия
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