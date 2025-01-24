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Posted 24 января, 02:33

Published 24 января, 02:33

Modified 24 января, 02:35

Updated 24 января, 02:35

На трассе «Пермь — Березники» вечером 23 января произошло смертельное ДТП

В ДТП на трассе «Пермь — Березники» погиб человек, еще трое пострадали

24 января 2025, 02:33
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края.

На трассе «Пермь — Березники» вечером 23 января произошло смертельное ДТП

Сюжет
Дтп
Как часто бывает, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.

Вчера вечером, 23 января, в Добрянском округе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Около 16:25 на трассе «Пермь — Березники» со стороны Березников за рулем автомобиля Kia Venga ехал 33-летний мужчина. Предварительно установлено, что на 90 километре водитель не выбрал скорость движения автомобиля, которая помогала бы контролировать дорожную ситуацию. В итоге он не справился с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 34-летнего водителя. От удара грузовой автомобиль вынесло на «встречку», там он врезался в иномарку Kia Cerato, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Kia Cerato погиб на месте происшествия, его 39-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Помимо этого, водитель Kia Venga и его 35-летняя пассажирка были госпитализированы в больницу. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства инцидента. Также в инспекции просят водителей быть внимательными на дорогах и воздержаться от опасных маневров, а также превышения скорости движения. Перед поездкой нужно обязательно пристегнуться ремнями безопасности.

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