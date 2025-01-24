В ДТП на трассе «Пермь — Березники» погиб человек, еще трое пострадали

Около 16:25 на трассе «Пермь — Березники» со стороны Березников за рулем автомобиля Kia Venga ехал 33-летний мужчина. Предварительно установлено, что на 90 километре водитель не выбрал скорость движения автомобиля, которая помогала бы контролировать дорожную ситуацию. В итоге он не справился с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 34-летнего водителя. От удара грузовой автомобиль вынесло на «встречку», там он врезался в иномарку Kia Cerato, за рулем которой находился 41-летний мужчина.