В ДТП на трассе «Пермь — Березники» погиб человек, еще трое пострадали

Posted 24 января, 02:33
Published 24 января, 02:33
Modified 24 января, 02:35
Updated 24 января, 02:35
Вчера вечером, 23 января, в Добрянском округе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
Около 16:25 на трассе «Пермь — Березники» со стороны Березников за рулем автомобиля Kia Venga ехал 33-летний мужчина. Предварительно установлено, что на 90 километре водитель не выбрал скорость движения автомобиля, которая помогала бы контролировать дорожную ситуацию. В итоге он не справился с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 34-летнего водителя. От удара грузовой автомобиль вынесло на «встречку», там он врезался в иномарку Kia Cerato, за рулем которой находился 41-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Kia Cerato погиб на месте происшествия, его 39-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Помимо этого, водитель Kia Venga и его 35-летняя пассажирка были госпитализированы в больницу. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства инцидента. Также в инспекции просят водителей быть внимательными на дорогах и воздержаться от опасных маневров, а также превышения скорости движения. Перед поездкой нужно обязательно пристегнуться ремнями безопасности.