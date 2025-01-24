В Перми продлят два трамвайных маршрута

После того, как в городе возобновится движение трамваев по улице Мира, что планируется уже в этом году, трамвайный маршрут №12 будет немного продлен, рассказал изданию Анатолий Путин. С улицы Мира он пойдет не до Разгуляя, как сейчас, а дальше — до Пермской ярмарки.