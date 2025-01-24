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Posted 24 января, 11:25

Published 24 января, 11:25

Modified 24 января, 11:26

Updated 24 января, 11:26

В Перми продлят два трамвайных маршрута — №12 и №3

В Перми продлят два трамвайных маршрута

24 января 2025, 11:25
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

В Перми продлят два трамвайных маршрута — №12 и №3

Сюжет
Пермская езда
Сроки внедрения изменений в движение трамваев пока не названы.

Департамент транспорта Перми планирует продлить два трамвайных маршрута — №12 и №3. Об этом в «КП-Пермь» рассказал начальник департамента Анатолий Путин.

После того, как в городе возобновится движение трамваев по улице Мира, что планируется уже в этом году, трамвайный маршрут №12 будет немного продлен, рассказал изданию Анатолий Путин. С улицы Мира он пойдет не до Разгуляя, как сейчас, а дальше — до Пермской ярмарки.

Также изменения ждут трамвай №3. В связи с активной жилой застройкой, которая сейчас идет вдоль улицы Дзержинского, этот трамвайный маршрут будет продлен до АО «ВЕЛТА», то есть он пойдет по улице Героев Хасана.

Конкретные сроки изменений трамвайных маршрутов Анатолий Путин пообещал назвать позже.

Пассажиропоток трамвайных маршрутов в 2024 году составил 28,7 млн человек.

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#Пермская езда#Пермь#Трамвайные пути#Трамваи
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