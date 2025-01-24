В Пермском крае у организаторов лаборатории изъяли почти 12 кг наркотиков

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что подготовленный к сбыту злоумышленником наркотик был произведен в лаборатории, которая располагалась в небольшой деревне неподалеку от Березников. Оперативники задержали двух жителей Подмосковья: 43 и 29 лет, организовавших кустарное производство синтетики в бывшем промышленном здании. Помещение было оборудовано видеонаблюдением. Один из фигурантов пытался спрятаться под кровлей, но был задержан правоохранителями. В ходе обысков полицейские обнаружили реактор, лабораторную посуду и около двух тонн прекурсоров. Помимо этого, стражи порядка изъяли почти 8,5 килограммов мефедрона.