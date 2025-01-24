В Пермском крае у организаторов лаборатории изъяли почти 12 кг наркотиков

Posted 24 января, 09:02
Published 24 января, 09:02
Modified 24 января, 09:46
Updated 24 января, 09:46
В Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД задержали жителя Свердловской области, который подозревается в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.
В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выяснили, что подготовленный к сбыту злоумышленником наркотик был произведен в лаборатории, которая располагалась в небольшой деревне неподалеку от Березников. Оперативники задержали двух жителей Подмосковья: 43 и 29 лет, организовавших кустарное производство синтетики в бывшем промышленном здании. Помещение было оборудовано видеонаблюдением. Один из фигурантов пытался спрятаться под кровлей, но был задержан правоохранителями. В ходе обысков полицейские обнаружили реактор, лабораторную посуду и около двух тонн прекурсоров. Помимо этого, стражи порядка изъяли почти 8,5 килограммов мефедрона.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Следователи отдела МВД России «Пермский» окончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Пермского муниципального округа. Парню предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконном хранении наркотиков в крупном размере.