В понедельник в одном из муниципалитетов Прикамья простятся с погибшими на СВО

Posted 24 января, 15:30
Published 24 января, 15:30
Modified 24 января, 15:31
Updated 24 января, 15:31
В ходе специальной военной операции погибли два жителя Верещагинского округа. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Владимир Тихонов, гвардии рядовой, командир мотострелкового отделения, погиб 30 сентября 2024 года. Он родился в д. Карагайцы 28 апреля 1976-го. Воспитывался в многодетной семье. В 1991-м окончил 8 классов Комаровской школы. После — Верещагинский ДОСААФ. В 1994–1996 гг. проходил службу в ВС РФ. Работал в отрасли деревообработки.
Церемония прощания пройдёт 27 января с 11:00 по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16 во Дворце досуга. Траурный митинг состоится в 11.30.
Сергей Александров, гвардии сержант, наводчик ПКП мотострелкового взвода, погиб 4 октября 2024 года. Родился в Верещагино 21 октября 1989-го. Окончил 9 классов школы № 121. В 2011–2012 гг. проходил службу в ВС РФ. Работал в ОАО «РЖД». У погибшего осталось трое детей.
Отпевание пройдёт 27 января в 12.00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская»: г. Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская). Церемония прощания и траурный митинг — с 13:00 по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16 во Дворце досуга.
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