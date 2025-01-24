В понедельник в одном из муниципалитетов Прикамья простятся с погибшими на СВО

Отпевание пройдёт 27 января в 12.00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская»: г. Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская). Церемония прощания и траурный митинг — с 13:00 по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16 во Дворце досуга.