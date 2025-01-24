В выходные в Перми изменится схема движения семи автобусных маршрутов. Схема

Posted 24 января, 14:54
Published 24 января, 14:54
Modified 24 января, 14:56
Updated 24 января, 14:56
Временно, 25 и 26 января, изменится схема движения автобусных маршрутов в Индустриальном районе. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.
В связи с работами на коммунальных сетях автобусные маршруты №3, №13, №27, №29, №40, №62 и №72 в сторону центра города будут следовать в объезд по Шоссе Космонавтов на участке между улицами Братьев Игнатовых и Советской Армии.
В Перми с 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов.