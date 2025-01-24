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Posted 24 января, 14:54

Published 24 января, 14:54

Modified 24 января, 14:56

Updated 24 января, 14:56

25 и 26 января в Перми изменится схема движения 7 автобусных маршрутов

В выходные в Перми изменится схема движения семи автобусных маршрутов. Схема

24 января 2025, 14:54
Фото: properm.ru.

25 и 26 января в Перми изменится схема движения 7 автобусных маршрутов

Сюжет
Пермская езда
Из-за работ на коммунальных сетях автобусы пойдут в объезд

Временно, 25 и 26 января, изменится схема движения автобусных маршрутов в Индустриальном районе. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

В связи с работами на коммунальных сетях автобусные маршруты №3, №13, №27, №29, №40, №62 и №72 в сторону центра города будут следовать в объезд по Шоссе Космонавтов на участке между улицами Братьев Игнатовых и Советской Армии.

В Перми с 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Автобусы#Автобусный маршрут#Автобусные маршруты
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