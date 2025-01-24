В выходные в Пермском крае погода будет снежной и с ночными заморозками

В эти выходные, 25 и 26 января, в Пермском крае ожидаются небольшие снегопады. На погоду повлияет периферия азиатского циклона, из-за нее будет облачно с прояснениями. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидают, что установится ветер южного, юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.