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Posted 24 января, 04:24

Published 24 января, 04:24

Modified 24 января, 04:26

Updated 24 января, 04:26

В Прикамье 25–26 января ожидаются снег и заморозки ночью до -24 градусов

В выходные в Пермском крае погода будет снежной и с ночными заморозками

24 января 2025, 04:24
Фото: properm.ru.

В Прикамье 25–26 января ожидаются снег и заморозки ночью до -24 градусов

Предварительно, на следующей неделе в регион придет потепление.

В эти выходные, 25 и 26 января, в Пермском крае ожидаются небольшие снегопады. На погоду повлияет периферия азиатского циклона, из-за нее будет облачно с прояснениями. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидают, что установится ветер южного, юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Пермском крае опустится до -19…-24°, 25 января на востоке при облачности до -9°, а 26 января на юге региона при устойчивых прояснениях может также похолодать до -24°. Днем -11…-6°.

В Перми в субботу выпадет небольшой снег, в воскресенье существенных осадков может и не быть. Ночью 25 января температура воздуха около -13°, а 26 января — около -17°. Днем температура воздуха установится на уровне -11…-9°. Предварительный прогноз сулит пермякам очень теплую и снежную последнюю пятидневку января.

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#Регион#Пермь#Погода#Погода в выходные
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