В выходные в Пермском крае погода будет снежной и с ночными заморозками

Posted 24 января, 04:24
Published 24 января, 04:24
Modified 24 января, 04:26
Updated 24 января, 04:26
В эти выходные, 25 и 26 января, в Пермском крае ожидаются небольшие снегопады. На погоду повлияет периферия азиатского циклона, из-за нее будет облачно с прояснениями. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидают, что установится ветер южного, юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха в Пермском крае опустится до -19…-24°, 25 января на востоке при облачности до -9°, а 26 января на юге региона при устойчивых прояснениях может также похолодать до -24°. Днем -11…-6°.
В Перми в субботу выпадет небольшой снег, в воскресенье существенных осадков может и не быть. Ночью 25 января температура воздуха около -13°, а 26 января — около -17°. Днем температура воздуха установится на уровне -11…-9°. Предварительный прогноз сулит пермякам очень теплую и снежную последнюю пятидневку января.