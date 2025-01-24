Экс-вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб на СВО

О Кожевникове отзываются, как об отличном вратаре, светлом и хорошем человеке. Он был воспитанником клуба. Время и место прощания с погибшим пока не сообщают. На личной странице Ильи Кожевникова в соцсетях указано, что он родился 1 августа 1996 года.