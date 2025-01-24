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Posted 24 января, 09:43

Published 24 января, 09:43

Modified 24 января, 09:59

Updated 24 января, 09:59

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб во время СВО

Экс-вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб на СВО

24 января 2025, 09:43
Фото: пресс-служба «Пермских медведей».

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб во время СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Время и место прощания пока не сообщаются.

Экс-вратарь пермской гандбольной команды «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб на СВО. Об этом сегодня сообщила пресс-служба команды в соцсети «ВКонтакте».

О Кожевникове отзываются, как об отличном вратаре, светлом и хорошем человеке. Он был воспитанником клуба. Время и место прощания с погибшим пока не сообщают. На личной странице Ильи Кожевникова в соцсетях указано, что он родился 1 августа 1996 года.

СВО началась 24 февраля 2022 года и длится и по сей день. О погибших в социальных сетях сообщают либо официальные пресс-службы органов власти, либо родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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