Экс-вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб на СВО

Posted 24 января, 09:43
Published 24 января, 09:43
Modified 24 января, 09:59
Updated 24 января, 09:59
Экс-вратарь пермской гандбольной команды «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб на СВО. Об этом сегодня сообщила пресс-служба команды в соцсети «ВКонтакте».
О Кожевникове отзываются, как об отличном вратаре, светлом и хорошем человеке. Он был воспитанником клуба. Время и место прощания с погибшим пока не сообщают. На личной странице Ильи Кожевникова в соцсетях указано, что он родился 1 августа 1996 года.
СВО началась 24 февраля 2022 года и длится и по сей день. О погибших в социальных сетях сообщают либо официальные пресс-службы органов власти, либо родственники военнослужащих.