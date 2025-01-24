Юра Борисов — номинирован на «Оскар». Что его так роднит с Прикамьем

Posted 24 января, 12:35
Published 24 января, 12:35
Modified 24 января, 12:40
Updated 24 января, 12:40
Свою кинокарьеру Юра Борисов начинал, как и многие молодые артисты в нашей стране, с ролей в телемыле различной степени паршивости. Одним из таких сериалов был «Отчий берег» (18+), который режиссер и сценаристка Милена Фадеева снимала в самых разных местах Перми и края (Кусье-Александровский, Пашия, Хохловка, Кунгур, Горнозаводск). Пермские поселки играли в этом сериале роль глухой уральской деревни Старая Шайтанка, в которой жила многочисленная семья Морозовых, о злоключениях которой на протяжении двадцати лет, с 1920-х до средины 1940-х, и рассказывал «Отчий берег». Одного из сыновей семьи Морозовых — Степана — и сыграл Борисов. Бед на долю его героя выпала целая уйма: переезд в большой город, роман с богатой капризной женщиной старше его (Виктория Толстоганова), война, плен и лагерь (куда ж в сериале об СССР без ГУЛАГа!). Все эти экранные испытания тогда еще кудрявый Борисов проходил, не теряя фирменного взгляда голодного щеночка.
«Отчий берег» снимали тогда, когда в нашем крае еще не была введена система ребейта, и такие масштабные съемки, в которых активно задействовали местных (от служб до массовки), были в диковинку. Поэтому выхода сериала в Пермском крае ждали. Но его премьера стала большим разочарованием. Ведь «Отчий берег» явно косил под легендарные советские киносаги вроде «Угрюм-реки» (18+), «Тени исчезают в полдень» (18+) и «Вечного зова» (12+), но при этом не обладал и толикой их проникновенности, силы и выразительности. Поэтому «Отчий берег» получился невероятно посредственной мыльной оперой, основная цель которой выдавливать слезу из женщин, что смотрят такие многосерийки спиной, во время работ по дому. И хотя у «Отчего берега» очень высокая оценка на «Кинопоиске» (8,5 балла), смотреть его не стоит даже ради роли Юры Борисова.
А вот что смело можно смотреть, так это фильм 2022 года «Подельники» (18+) режиссера Евгения Григорьева. Это очень атмосферная и затягивающая криминально-мистическая драма, в которой Юра Борисов сыграл биатлониста Петра, который из-за травмы завершил успешную спортивную карьеру и вместе с супругой Настей (Лиза Янковская) поехал в родное село Кын, где устроился физруком в школу. Там он начинает воспитывать и тренировать своего ученика Илью (Ярослав Могильников). Школьник очень хочет отомстить уголовнику по кличке Людоед (Павел Деревянко) за то, что этот урка убил его отца.
Снимали «Подельников» действительно в Кыну, и коми-пермяцкая мифология в сюжете фильма имеет важное значение. Это пусть немного перегруженный и путанный, но очень интересный фильм. К тому же, запустивший кинокарьеру одного юного пермяка — Ярослава Могильникова, того самого Ералаша из «Слова пацана» (18+).
И третья работа, ради которой нынешний номинант «Оскара» приезжал в Пермь, — сериал «Урок» (18+), который должен выйти в этом году. Юра Борисов сыграл в нем главную роль — покрытого с ног до головы татухами отвязного рэпера Антона с модным ником Lil Doj. У него было всё — успех, деньги, тусовки, любимая девушка Лиза (Ксения Отинова) и запрещенные вещества. Но после аварии, в которой погибла Лиза, и года в рехабе Антон всё потерял. Поэтому он вернулся в родную Пермь к старшему брату Константину (Даниил Воробьев), тихому, спокойному учителю, который и устраивает Антона на полставки в свою школу вести факультатив.
В этом сериале на вечную тему того, легко ли быть молодым, снялось множество пермских артистов. Так, погибшую девушку главного героя сыграла актриса Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Ксения Отинова, которую прославила главная женская роль в сериале «Территория» (18+), а роль директора школы, начальницы братьев, исполнила Татьяна Жаркова, заслуженная артистка РФ, актриса и режиссер Пермского ТЮЗа, завкафедры режиссуры и мастерства актера ПГИКа. Кстати, в том самом «Отчем береге» Жаркова тоже играла небольшую роль.
Кроме съемок непосредственно в Прикамье, Юра Борисов много работал с пермяками. Можно даже смело говорить, что наши земляки внесли очень большой вклад в карьеру нынешнего оскаровского номинанта. Борисов сыграл сразу в двух сериалах студии Good Story Media, которую основали бывшие пермские КВНщики, а развивалась эта студия во многом за счет «Реальных пацанов» (18+).
В сериале «Ольга» (16+) Борисов появился только в двух последних сезонах, и роль его была второстепенной. А вот в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+), одном из лучших проектов о «лихих 90-х», он играл центрального персонажа — бандита-«афганца» Алика, который за три сезона фильма, кажется, изменился сильнее всех остальных героев. Благодаря этому сериалу, а также вышедшему незадолго до него фильму «Бык» (18+), Юра Борисов наконец сумел выбраться из бездарного телемыла и второстепенных ролей в крупных проектах вроде «Т-34» (12+) (где он пересекался с пермяком Антоном Богдановым).
Но самый большой скачок карьере Юры Борисова дал фильм 2021 года «Купе № 6» (18+), рассказывающий о путешествии финской студентки (Сейди Хаарла) в поезде на Север России в компании русского вахтовика, которого и сыграл Борисов. Это был совместный проект Финляндии и России, который снимал финский режиссер Юхо Куосманен. «Купе № 6» очень хорошо выступило на международных фестивалях, и даже взяло два приза в Каннах. Именно в «Купе № 6» и увидел Юру Борисова американский режиссер Шон Бейкер. Он так впечатлился образом развязного, но доброго русского вахтовика, что пригласил Борисова в свой новый фильм «Анора» (18+) — на ту самую роль, за которую артист сейчас номинируется на «Оскар».
В основе «Купе № 6» лежал роман финской писательницы Росы Ликсом. Сценарий, соответственно, тоже был написан по-фински. Поэтому требовалось прописать русские диалоги. Для этого к работе над фильмом привлекли сценаристку и режиссера Любовь Мульменко. Эта выпускница филфака Пермского госуниверситета в нашей киноиндустрии считается одним из лучших специалистов по написанию подлинных, живых и очень человечных диалогов.
Позже, уже как режиссер, Любовь Мульменко очень хотела, чтобы в ее фильме «Фрау» (18+), съемки которого были запланированы в Перми, главную мужскую роль играл именно Борисов. К сожалению, это не получилось организовать. Поэтому роль «рыцаря печального образа» из пермского магазина «Охотник-рыболов» сыграл другой наш земляк, музыкант Вадик Королев. А главную женскую роль во «Фрау» исполнила Лиза Янковская! И ведь если бы всё прошло, как изначально запланировала Любовь Мульменко, то Борисов и Янковская, ранее вместе снимавшиеся в «Подельниках», могли второй раз в карьере сыграть возлюбленную пару из Пермского края. Впрочем, и так получилось хорошо — Королев и Янковская после съемок «Фрау» поженились, а у Юры Борисова с карьерой, как мы видим, всё и без этого фильма стало прекрасно.
Так что пожелаем ему от всей широты пермской души успеха на главной кинопремии мира! Все-таки Юра Борисов не чужой Прикамью человек!