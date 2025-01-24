Юра Борисов — номинирован на «Оскар». Что его так роднит с Прикамьем

Позже, уже как режиссер, Любовь Мульменко очень хотела, чтобы в ее фильме «Фрау» (18+), съемки которого были запланированы в Перми, главную мужскую роль играл именно Борисов. К сожалению, это не получилось организовать. Поэтому роль «рыцаря печального образа» из пермского магазина «Охотник-рыболов» сыграл другой наш земляк, музыкант Вадик Королев. А главную женскую роль во «Фрау» исполнила Лиза Янковская! И ведь если бы всё прошло, как изначально запланировала Любовь Мульменко, то Борисов и Янковская, ранее вместе снимавшиеся в «Подельниках», могли второй раз в карьере сыграть возлюбленную пару из Пермского края. Впрочем, и так получилось хорошо — Королев и Янковская после съемок «Фрау» поженились, а у Юры Борисова с карьерой, как мы видим, всё и без этого фильма стало прекрасно.