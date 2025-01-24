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Posted 24 января, 08:31

Published 24 января, 08:31

Modified 24 января, 08:32

Updated 24 января, 08:32

Замдиректора пермской компании уволили с нарушениями

Замдиректора из Полазны отсудила у работодателя более 320 тысяч рублей

24 января 2025, 08:31
Фото: 1MI.

Замдиректора пермской компании уволили с нарушениями

Женщину уволили с нарушениями действующего законодательства

Заместитель директора МБУ «Приоритет» из Полазны была уволена с должности с многочисленными нарушениями законодательства. Тогда женщина обратилась за помощью в Госинспекцию труда в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в июле 2024 года женщина была привлечена к дисциплинарной ответственности руководством учреждения в виде замечания, а позже, в том же месяце, была уволена с места работы по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 81 ТК РФ с мотивировкой «за неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если она имеет дисциплинарное взыскание». За защитой трудовых прав работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе.

В ходе разбирательства суд, изучив должностную инструкцию заместителя директора МБУ «Приоритет», пришел к выводу об отсутствии у работодателя оснований для увольнения истца, в результате чего приказы «Об объявлении работнику замечания», «О расторжении трудового договора» признаны незаконными.

Суд постановил восстановить работника на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула в сумме 270 тыс. 249,27 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

МБУ «Приоритет» из Полазны занимается работами по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

На днях прокуратура Добрянки проверила обращения сотрудников МБУК «Дворец культуры и спорта им. А. Д. Черкасова» из Полазны, которые пожаловались на незаконные увольнения.

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#Суд#Экономика
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