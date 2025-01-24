Замдиректора из Полазны отсудила у работодателя более 320 тысяч рублей

Выяснилось, что в июле 2024 года женщина была привлечена к дисциплинарной ответственности руководством учреждения в виде замечания, а позже, в том же месяце, была уволена с места работы по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 81 ТК РФ с мотивировкой «за неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если она имеет дисциплинарное взыскание». За защитой трудовых прав работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе.