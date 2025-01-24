Жители Фролов жалуются на работу автобусов. Схемы движения никто менять не будет

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края на запрос корреспондента Properm.ru ответили, что проверили информацию по маршруту №823 за прошлую пятницу, 17 января. С 7:00 до 10:00 интервал движения автобусов составлял 11-13 минут. Они ехали с небольшим опозданием от 8 до 13 минут с дорожными пробками в пиковые часы, с 17:00 до 20:00. Кроме того, из-за ДТП на ул. Мира автобусы, следовавшие в направлении села Фролы, опаздывали от 12 до 32 минут от графика. А с 18:53 они шли по расписанию, с интервалом 11-16 минут между рейсами.