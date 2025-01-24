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Posted 24 января, 03:18

Published 24 января, 03:18

Modified 24 января, 04:28

Updated 24 января, 04:28

Жители Фролов жалуются на работу автобусов. Схемы движения никто менять не будет

Жители Фролов жалуются на работу автобусов. Схемы движения никто менять не будет

24 января 2025, 03:18
Фото: предоставлено читателем Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Люди не понимают, зачем появились новые микрорайоны, если транспорт не ходит регулярно.

Жители села Фролы Пермского района пожаловались в редакцию Properm.ru на сбой в работе автобусных маршрутов, следующих в Пермь. По словам читателей, по утрам автобусы не приходят, и они вынуждены уезжать в город около 07:00, так как далее салоны транспортных средств забиваются битком.

Ситуация не улучшается и вечером. «В 17:10 автобуса с Чкалова не было, следующий в 17:20 благополучно сломался, как только мы загрузились! Около 18:00 пришли два, они все время ездят парой — как подружки! В обычных условиях ехать эти 9 км всего-то 20-25 минут. Мы эти километры едем полтора часа!» — возмутились читатели в минувший понедельник, 20 января. Люди находятся в недоумении и не понимают, зачем появились новые микрорайоны, если транспорт не ходит регулярно.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края на запрос корреспондента Properm.ru ответили, что проверили информацию по маршруту №823 за прошлую пятницу, 17 января. С 7:00 до 10:00 интервал движения автобусов составлял 11-13 минут. Они ехали с небольшим опозданием от 8 до 13 минут с дорожными пробками в пиковые часы, с 17:00 до 20:00. Кроме того, из-за ДТП на ул. Мира автобусы, следовавшие в направлении села Фролы, опаздывали от 12 до 32 минут от графика. А с 18:53 они шли по расписанию, с интервалом 11-16 минут между рейсами.

Помимо этого, краевые власти проверили информацию за 20 января — это день, когда возмущенные пассажиры рассказали о проблеме журналистам. «Срывы рейсов, съезды с маршрута в связи с технической неисправностью автобуса не фиксировались. Интервальность в утренние часы 10-12 минут, а в вечерние 14-16 минут. Таким образом, при отсутствии срывов рейсов, ДТП, транспортных заторов, 823 маршрут обеспечивает необходимую перевозку пассажиров», — говорят в региональном Минтрансе. Также в министерстве добавили, что схема маршрута №148 разрабатывалась на основе ранее действовавшей схемы и согласована с администрацией Пермского муниципального округа. Если ее изменить, то время в пути и стоимость проезда увеличатся, говорят чиновники. Поэтому схему менять не планируется.

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