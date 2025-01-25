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Posted 25 января, 13:03

Published 25 января, 13:03

Modified 25 января, 13:04

Updated 25 января, 13:04

В Пермском крае зафиксированы мошеннические рассылки бизнесу

Мошенники предупреждают пермских предпринимателей о «проверках». Фото

25 января 2025, 13:03
Фото: 1MI.

В Пермском крае зафиксированы мошеннические рассылки бизнесу

Бизнес-обмбудсмен Прикамья называет признаки мошеннической рассылки

В Пермском крае предприятия начали получать письма от мошенников, которые стилизованы под запросы от органов власти. Злоумышленники используют начатую властями кампанию по выявлению и сокращению нелегальной занятости, сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов в своих соцсетях. Первым на публикацию обратил внимание ИА «Текст».

Бизнесменам сообщают, что у них выявлены «признаки теневой занятости». «Всегда поражался и поражаюсь, насколько быстро мошенники реагируют на любые изменения среды, в которой они промышляют. Не успели еще новостные ленты остыть от сообщений о том, что контрольно-надзорные, фискальные и правоохранительные органы усиливают борьбу с нелегальной занятостью, как жулики уже взяли эту тему себе на вооружение», — удивляется бизнес-омбудсмен.

Чаще всего рассылка идет с адреса info.analytic@mkpnz-gov. ru.

Однако, тут же выявляются признаки подделки:

  • Если внимательно посмотреть, то расширение –gov.ru (официальный домен правительства РФ) идет после знака -, а не после точки (.gov.ru).
  • Сертификат электронной подписи выдан якобы на ФНС, а письмо на бланке комиссии.
  • Само название комиссии выдает слабое владение русским языком автора документа.
  • К тому же все официальные запросы ФНС же давно приходят по техническим каналам связи в ЛК налогоплательщика.

Ну и ряд других признаков, которые выдают пороки этого документа. «О них не буду писать, дабы не облегчать работу его авторам», — резюмирует Новоселов и просит предпринимателей быть внимательнее.

Сотрудникам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) мошенники пишут от имени ректора вуза Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: ВКонтакте/Бизнес-омбудсмен в Пермском крае Павел Новоселов
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