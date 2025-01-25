Мошенники предупреждают пермских предпринимателей о «проверках». Фото

Бизнесменам сообщают, что у них выявлены «признаки теневой занятости». «Всегда поражался и поражаюсь, насколько быстро мошенники реагируют на любые изменения среды, в которой они промышляют. Не успели еще новостные ленты остыть от сообщений о том, что контрольно-надзорные, фискальные и правоохранительные органы усиливают борьбу с нелегальной занятостью, как жулики уже взяли эту тему себе на вооружение», — удивляется бизнес-омбудсмен.