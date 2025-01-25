Мошенники предупреждают пермских предпринимателей о «проверках». Фото

Posted 25 января, 13:03
Published 25 января, 13:03
Modified 25 января, 13:04
Updated 25 января, 13:04
В Пермском крае предприятия начали получать письма от мошенников, которые стилизованы под запросы от органов власти. Злоумышленники используют начатую властями кампанию по выявлению и сокращению нелегальной занятости, сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов в своих соцсетях. Первым на публикацию обратил внимание ИА «Текст».
Бизнесменам сообщают, что у них выявлены «признаки теневой занятости». «Всегда поражался и поражаюсь, насколько быстро мошенники реагируют на любые изменения среды, в которой они промышляют. Не успели еще новостные ленты остыть от сообщений о том, что контрольно-надзорные, фискальные и правоохранительные органы усиливают борьбу с нелегальной занятостью, как жулики уже взяли эту тему себе на вооружение», — удивляется бизнес-омбудсмен.
Чаще всего рассылка идет с адреса info.analytic@mkpnz-gov. ru.
Однако, тут же выявляются признаки подделки:
Ну и ряд других признаков, которые выдают пороки этого документа. «О них не буду писать, дабы не облегчать работу его авторам», — резюмирует Новоселов и просит предпринимателей быть внимательнее.
Сотрудникам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) мошенники пишут от имени ректора вуза Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.