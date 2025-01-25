Начало серийного производства самолёта МС-21 с пермскими двигателями отложено

Posted 25 января, 06:39
Published 25 января, 06:39
Modified 25 января, 06:40
Updated 25 января, 06:40
Серийное производство отечественного самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, в этом году Ростех надеется на завершение сертификационных испытаний. Об этом журналистам 24 января сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», — сказал он.
Ранее серийный выпуск самолета планировалось начать в 2025 году. Позднее представитель «Аэрофлота» заявлял, что компания ожидает поставку первых самолетов МС-21 в 2026 году.
На фоне переноса сроков серийного производства МС-21 была скорректирована и программа изготовления двигателей ПД-14, которые планируют устанавливать на лайнеры. Так, в 2024 году «ОДК-Пермские моторы» планировали произвести 12 изделий, но к ноябрю изготовили только два ПД-14. План на 2025 год составляет пока семь единиц, напоминает «Коммерсант-Прикамье».
В декабре стало известно, что в 2025 году планируется собрать 24 авиамотора, среди которых шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. В 2026 году стоит план на 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). При этом еще в мае 2024-го предполагалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 двигателей (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).