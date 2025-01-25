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Posted 25 января, 06:39

Published 25 января, 06:39

Modified 25 января, 06:40

Updated 25 января, 06:40

Серийное производство самолёта МС-21 с пермскими двигателями начнут в 2026 году

Начало серийного производства самолёта МС-21 с пермскими двигателями отложено

25 января 2025, 06:39
Фото: пресс-служба Ростеха..

Серийное производство самолёта МС-21 с пермскими двигателями начнут в 2026 году

План производства двигателей в Перми на 2025 год составляет пока семь единиц

Серийное производство отечественного самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, в этом году Ростех надеется на завершение сертификационных испытаний. Об этом журналистам 24 января сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», — сказал он.

Ранее серийный выпуск самолета планировалось начать в 2025 году. Позднее представитель «Аэрофлота» заявлял, что компания ожидает поставку первых самолетов МС-21 в 2026 году.

На фоне переноса сроков серийного производства МС-21 была скорректирована и программа изготовления двигателей ПД-14, которые планируют устанавливать на лайнеры. Так, в 2024 году «ОДК-Пермские моторы» планировали произвести 12 изделий, но к ноябрю изготовили только два ПД-14. План на 2025 год составляет пока семь единиц, напоминает «Коммерсант-Прикамье».

В декабре стало известно, что в 2025 году планируется собрать 24 авиамотора, среди которых шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. В 2026 году стоит план на 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). При этом еще в мае 2024-го предполагалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 двигателей (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).

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#Экономика#Пермь#Мс-21#ПД-14#МС-21-300#ОДК-Пермские моторы
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