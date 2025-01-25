План получения доходов в бюджет Пермского края перевыполнен на 15,3%

Posted 25 января, 04:50
Published 25 января, 04:50
Modified 25 января, 04:52
Updated 25 января, 04:52
По оперативным данным доходы краевой казны за 2024 год получены в объеме 250,9 млрд рублей или 115,3% годового плана. Такую информацию публикует краевой минфин.
Основной прирост доходов в бюджете Пермского края обеспечен за счет налоговых и неналоговых поступлений. Они составили 220,5 млрд рублей или 87,9% в общей структуре доходов. По всем налоговым доходам за исключением налога на прибыль организаций произошел прирост относительно 2023 года, который составил 16,7%.
Объем расходов краевого бюджета за 2024 год по предварительной оценке составил 237,2 млрд рублей или 91,3% к плановым назначениям.
Краевой бюджет исполнен с профицитом 13,7 млрд рублей.
По состоянию на 1 января 2025 года объем государственного долга составил 27,4 млрд рублей, что на 213,6 млн рублей меньше объема на начало 2024 года.
«Благодаря проводимым в регионе мерам по оптимизации структуры государственного долга, на протяжении нескольких лет в структуре государственного долга отсутствуют кредиты кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2025 года вся задолженность — это кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки — от 0,1% до 3,0%», отмечают в минфине.
По итогам 2024 года уровень долговой нагрузки Пермского края составил 12,4% к объему налоговых и неналоговых доходов, что существенно ниже максимально возможного показателя, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В Пермском крае реорганизовано 139 унитарных предприятий — 136 муниципальных и три государственных, большая часть из которых работала в сферах с развитой конкуренцией — управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг. Об этом сообщают в Пермском УФАС.