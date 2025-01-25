План получения доходов в бюджет Пермского края перевыполнен на 15,3%

«Благодаря проводимым в регионе мерам по оптимизации структуры государственного долга, на протяжении нескольких лет в структуре государственного долга отсутствуют кредиты кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2025 года вся задолженность — это кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки — от 0,1% до 3,0%», отмечают в минфине.