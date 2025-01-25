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Posted 25 января, 04:50

Published 25 января, 04:50

Modified 25 января, 04:52

Updated 25 января, 04:52

Бюджет Пермского края 2024 года исполнен с профицитом 13,7 млрд рублей

План получения доходов в бюджет Пермского края перевыполнен на 15,3%

25 января 2025, 04:50
Фото: администрация губернатора Пермского края.

Бюджет Пермского края 2024 года исполнен с профицитом 13,7 млрд рублей

Сюжет
Бюджет края
Подведены предварительные итоги исполнения бюджета региона за 2024 год

По оперативным данным доходы краевой казны за 2024 год получены в объеме 250,9 млрд рублей или 115,3% годового плана. Такую информацию публикует краевой минфин.

Основной прирост доходов в бюджете Пермского края обеспечен за счет налоговых и неналоговых поступлений. Они составили 220,5 млрд рублей или 87,9% в общей структуре доходов. По всем налоговым доходам за исключением налога на прибыль организаций произошел прирост относительно 2023 года, который составил 16,7%.

Объем расходов краевого бюджета за 2024 год по предварительной оценке составил 237,2 млрд рублей или 91,3% к плановым назначениям.

Краевой бюджет исполнен с профицитом 13,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года объем государственного долга составил 27,4 млрд рублей, что на 213,6 млн рублей меньше объема на начало 2024 года.

«Благодаря проводимым в регионе мерам по оптимизации структуры государственного долга, на протяжении нескольких лет в структуре государственного долга отсутствуют кредиты кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2025 года вся задолженность — это кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки — от 0,1% до 3,0%», отмечают в минфине.

По итогам 2024 года уровень долговой нагрузки Пермского края составил 12,4% к объему налоговых и неналоговых доходов, что существенно ниже максимально возможного показателя, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В Пермском крае реорганизовано 139 унитарных предприятий — 136 муниципальных и три государственных, большая часть из которых работала в сферах с развитой конкуренцией — управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг. Об этом сообщают в Пермском УФАС.

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#Экономика#Бюджет#Бюджет края
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