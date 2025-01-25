Пострадавшего в ДТП в Березниках грудного ребенка отправят в Пермь

Posted 25 января, 08:21
Published 25 января, 08:21
Modified 25 января, 08:22
Updated 25 января, 08:22
Грудной ребёнок, получивший серьёзные травмы в результате ДТП в Березниках 24 января, будет отправлен в Пермь. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на минздрав Пермского края.
«Проведена консультация с главным детским нейрохирургом Пермского края. Принято решение о переводе ребёнка в Пермь бригадой экстренной консультативной скорой медицинской помощи», — рассказали изданию в ведомстве.
Напомним, двое пострадавших в результате лобового столкновения вчера вечером в районе БКРУ-4 в Березниках — мать и грудной ребёнок. Подруга семьи сообщила, что мальчику всего три месяца. В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru сообщили, что березниковских врачей проконсультировал главный детский нейрохирург Пермского края. Медики приняли решение доставить ребёнка на лечение в Пермь. Транспортировкой займётся бригада экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
Вчера утром, 24 января, закрыли участок автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» в направлении Перми. Причиной ограничений стало массовое ДТП на 59 километре дороги. По предварительной информации, никто не пострадал.