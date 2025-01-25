Пострадавшего в ДТП в Березниках грудного ребенка отправят в Пермь

Напомним, двое пострадавших в результате лобового столкновения вчера вечером в районе БКРУ-4 в Березниках — мать и грудной ребёнок. Подруга семьи сообщила, что мальчику всего три месяца. В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru сообщили, что березниковских врачей проконсультировал главный детский нейрохирург Пермского края. Медики приняли решение доставить ребёнка на лечение в Пермь. Транспортировкой займётся бригада экстренной консультативной скорой медицинской помощи.