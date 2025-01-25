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Posted 25 января, 10:47

Published 25 января, 10:47

Modified 25 января, 10:49

Updated 25 января, 10:49

Роман Владимиров покидает должность прокурора Индустриального района Перми

Прокурор одного из районов Перми покидает свою должность

25 января 2025, 10:47
Фото: properm.ru.

Роман Владимиров покидает должность прокурора Индустриального района Перми

Роман Владимиров руководил районной прокуратурой 3,5 года.

Старший советник юстиции Роман Владимиров, руководивший прокуратурой Индустриального района Перми с августа 2021 года, покидает должность. Исполняющим обязанности прокурора назначен его заместитель Алексей Шишигин, сообщает газета «Звезда».

Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года, уточняет «Коммерсант-Прикамье». В разное время он был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара.

До назначения в Индустриальный район Роман Владимиров четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.

На минувшей неделе Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Михаила Постаногова на определение Дзержинского суда относительно имущества экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Прокуратура перми#Индустриальный район
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