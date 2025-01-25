Прокурор одного из районов Перми покидает свою должность

Posted 25 января, 10:47
Published 25 января, 10:47
Modified 25 января, 10:49
Updated 25 января, 10:49
Старший советник юстиции Роман Владимиров, руководивший прокуратурой Индустриального района Перми с августа 2021 года, покидает должность. Исполняющим обязанности прокурора назначен его заместитель Алексей Шишигин, сообщает газета «Звезда».
Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года, уточняет «Коммерсант-Прикамье». В разное время он был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара.
До назначения в Индустриальный район Роман Владимиров четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.
На минувшей неделе Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Михаила Постаногова на определение Дзержинского суда относительно имущества экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.