В Перми стоимость аренды комнат за год подорожала более чем на четверть

Posted 25 января, 12:18
Published 25 января, 12:18
Modified 25 января, 12:20
Updated 25 января, 12:20
В Перми аренда комнат возросла за год на 26,8%, составив 11 тыс. 768 рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные портала «Мир квартир» сообщает «Новый компаньон».
В среднем по России рост цен достиг 27,7%, а средняя стоимость аренды составляет 12 тыс 108 рублей в месяц.
За последний год в России аренда комнат увеличилась в цене чуть меньше, чем аренда однокомнатных квартир, но значительно больше, чем двухкомнатных. Съём жилья покомнатно по-прежнему востребован студентами, трудовыми мигрантами и другими менее обеспеченными гражданами.
Арендные ставки на комнаты возросли во всех городах. Наибольший рост наблюдается в Вологде (+66,7%), Курске (+63,7%) и Кургане (+54,1%). Наименьший прирост цен зафиксирован в Новокузнецке (+3,3%), Орле (+4,4%) и Сургуте (+6,7%).
Самые высокие цены на комнаты, помимо столиц, зафиксированы в Якутске (21 тыс 425 рублей/мес.), Сочи (18 тыс. 060 рублей/мес.) и Хабаровске (17 тыс. 544 руб./мес.). Самые доступные варианты находятся в Пензе (8300 рублей/мес.), Нижнем Тагиле (8527 рублей/мес.) и Саранске (8604 рублей/мес.).
В прошлом году в 18 из 70 городов можно было найти комнаты по цене до 8 тыс. рублей/мес., сейчас таких предложений нет, отмечает издание.
В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики.