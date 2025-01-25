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Posted 25 января, 12:18

Published 25 января, 12:18

Modified 25 января, 12:20

Updated 25 января, 12:20

В Перми стоимость аренды комнат за год выросла на 26,8%

В Перми стоимость аренды комнат за год подорожала более чем на четверть

25 января 2025, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми стоимость аренды комнат за год выросла на 26,8%

Средняя стоимость аренды комнаты в городе приблизилась к 12 тыс. рублей в месяц.

В Перми аренда комнат возросла за год на 26,8%, составив 11 тыс. 768 рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные портала «Мир квартир» сообщает «Новый компаньон».

В среднем по России рост цен достиг 27,7%, а средняя стоимость аренды составляет 12 тыс 108 рублей в месяц.

За последний год в России аренда комнат увеличилась в цене чуть меньше, чем аренда однокомнатных квартир, но значительно больше, чем двухкомнатных. Съём жилья покомнатно по-прежнему востребован студентами, трудовыми мигрантами и другими менее обеспеченными гражданами.

Арендные ставки на комнаты возросли во всех городах. Наибольший рост наблюдается в Вологде (+66,7%), Курске (+63,7%) и Кургане (+54,1%). Наименьший прирост цен зафиксирован в Новокузнецке (+3,3%), Орле (+4,4%) и Сургуте (+6,7%).

Самые высокие цены на комнаты, помимо столиц, зафиксированы в Якутске (21 тыс 425 рублей/мес.), Сочи (18 тыс. 060 рублей/мес.) и Хабаровске (17 тыс. 544 руб./мес.). Самые доступные варианты находятся в Пензе (8300 рублей/мес.), Нижнем Тагиле (8527 рублей/мес.) и Саранске (8604 рублей/мес.).

В прошлом году в 18 из 70 городов можно было найти комнаты по цене до 8 тыс. рублей/мес., сейчас таких предложений нет, отмечает издание.

В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики.

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#Экономика#Пермь#Аренда жилья#Аренда
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