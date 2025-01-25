В Перми стоимость аренды комнат за год подорожала более чем на четверть

За последний год в России аренда комнат увеличилась в цене чуть меньше, чем аренда однокомнатных квартир, но значительно больше, чем двухкомнатных. Съём жилья покомнатно по-прежнему востребован студентами, трудовыми мигрантами и другими менее обеспеченными гражданами.