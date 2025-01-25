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Posted 25 января, 07:24

Published 25 января, 07:24

Modified 25 января, 07:25

Updated 25 января, 07:25

В Прикамье объявлен конкурс на произведение для проекта «Подарок первокласснику»

В Пермском крае ищут книгу, которая будет вручена всем первоклассникам региона

25 января 2025, 07:24
Фото: министерство образования Пермского края.

В Прикамье объявлен конкурс на произведение для проекта «Подарок первокласснику»

Сюжет
Школа
Заявки от авторов начнут принимать в понедельник, 27 января

В Пермском крае с 27 января начнется конкурсный отбор литературных произведений для проекта «Подарок первокласснику». Книга победителя будет подарена всем первоклассникам региона в День знаний, напоминают в краевом минобре.

В конкурсе могут участвовать художественные произведения для детей 7-8 лет пермских писателей, а также писателей из других регионов страны. Главное, что действие книги должно происходить в Пермском крае.

Произведение, которое будет опубликовано в рамках акции «Подарок первокласснику», будет выбрано по итогам обсуждения экспертным советом при ведомстве. В состав экспертного совета входят ученые и специалисты в области детской литературы, а также учителя школ Прикамья.

Заявки на участие в конкурсе необходимо предоставлять до 4 марта.

В День знаний-2024 первоклассники Прикамья получили в подарок книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым». Книга состоит из небольших рассказов. Все они написаны от первого лица — главного героя, семилетнего Ильи Муромова. По совету папы он записывает все истории и приключения в дневник, где настоящее переплетается с вымышленным миром.

Сборник издают уже более 20 лет. За время реализации проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.

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