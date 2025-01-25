В Пермском крае ищут книгу, которая будет вручена всем первоклассникам региона

В День знаний-2024 первоклассники Прикамья получили в подарок книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым». Книга состоит из небольших рассказов. Все они написаны от первого лица — главного героя, семилетнего Ильи Муромова. По совету папы он записывает все истории и приключения в дневник, где настоящее переплетается с вымышленным миром.