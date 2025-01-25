В Пермском крае ищут книгу, которая будет вручена всем первоклассникам региона

Posted 25 января, 07:24
Published 25 января, 07:24
Modified 25 января, 07:25
Updated 25 января, 07:25
В Пермском крае с 27 января начнется конкурсный отбор литературных произведений для проекта «Подарок первокласснику». Книга победителя будет подарена всем первоклассникам региона в День знаний, напоминают в краевом минобре.
В конкурсе могут участвовать художественные произведения для детей 7-8 лет пермских писателей, а также писателей из других регионов страны. Главное, что действие книги должно происходить в Пермском крае.
Произведение, которое будет опубликовано в рамках акции «Подарок первокласснику», будет выбрано по итогам обсуждения экспертным советом при ведомстве. В состав экспертного совета входят ученые и специалисты в области детской литературы, а также учителя школ Прикамья.
Заявки на участие в конкурсе необходимо предоставлять до 4 марта.
В День знаний-2024 первоклассники Прикамья получили в подарок книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым». Книга состоит из небольших рассказов. Все они написаны от первого лица — главного героя, семилетнего Ильи Муромова. По совету папы он записывает все истории и приключения в дневник, где настоящее переплетается с вымышленным миром.
Сборник издают уже более 20 лет. За время реализации проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.