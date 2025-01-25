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Posted 25 января, 06:24

Published 25 января, 06:24

Modified 25 января, 06:25

Updated 25 января, 06:25

В Пермском крае на 32,5% снизился объем выдачи кредитных карт

В Пермском крае резко сократился объем выданных кредитных карт

25 января 2025, 06:24
Фото: 1MI.

В Пермском крае на 32,5% снизился объем выдачи кредитных карт

Сюжет
Кредит
За три последних месяца года в Прикамье было выдано 85,5 тыс. кредитных карт, в то время как за третий квартал — 126,7 тыс.

В Пермском крае в четвёртом квартале минувшего года на 32,5% снизился объем выдачи кредитных карт. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй.

За три последних месяца года в Прикамье было выдано 85,5 тыс. кредитных карт, в то время как за третий квартал — 126,7 тыс. По данному показателю регион занимает 14-е место в стране.

По данным кредиторов, передающих сведения НБКИ, количество выданных новых кредитных карт в 4 квартале 2024 года составило 4,44 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в 3 квартале 2024 г. — 6,21 млн. ед.). Это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в прошлом году.

В Пермском крае в ноябре на 21,3% относительно октября сократилось количество выданных потребительских кредитов.

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#Экономика#Кредитование#Кредит#Кредиты#Кредитные карты
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