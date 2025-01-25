В Пермском крае резко сократился объем выданных кредитных карт

Posted 25 января, 06:24
Published 25 января, 06:24
Modified 25 января, 06:25
Updated 25 января, 06:25
В Пермском крае в четвёртом квартале минувшего года на 32,5% снизился объем выдачи кредитных карт. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй.
За три последних месяца года в Прикамье было выдано 85,5 тыс. кредитных карт, в то время как за третий квартал — 126,7 тыс. По данному показателю регион занимает 14-е место в стране.
По данным кредиторов, передающих сведения НБКИ, количество выданных новых кредитных карт в 4 квартале 2024 года составило 4,44 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в 3 квартале 2024 г. — 6,21 млн. ед.). Это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в прошлом году.
В Пермском крае в ноябре на 21,3% относительно октября сократилось количество выданных потребительских кредитов.