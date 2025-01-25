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Posted 25 января, 05:11

Published 25 января, 05:11

Modified 25 января, 05:12

Updated 25 января, 05:12

По Комсомольскому просп. и ул. Петропавловской в Перми вырубят десятки деревьев

В центре Перми планируется вырубка десятков деревьев

25 января 2025, 05:11
Фото: 1MI.

По Комсомольскому просп. и ул. Петропавловской в Перми вырубят десятки деревьев

Они признаны сухими и аварийными

В Ленинском районе Перми в течение года планируется заменить сухие и аварийные деревья. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

В администрации Перми выяснили, что в центре города часть деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют угрозу пешеходам. В связи с этим их будут убирать. Работы пройдут по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Пушкина.

Во время комиссионного обследования зелёных насаждений на ул. Петропавловской обнаружены 36 аварийных деревьев. Проверка проходила совместно с представителем ТОС «Слудская горка». Все запланированные к сносу деревья отметили красной краской.

Одновременно с вырубкой чиновники обещают компенсационные посадки. Их проведут весной и осенью этого года.

Минувшим летом на комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых». Буквально через дорогу есть пустырь с проложенными по нему коммуникациями! Он был создан еще в начале 2010-х годов под проект строительства школы «Сколково».

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#Пермь#Вырубка деревьев#Вырубка
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