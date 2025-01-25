В центре Перми планируется вырубка десятков деревьев

В администрации Перми выяснили, что в центре города часть деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют угрозу пешеходам. В связи с этим их будут убирать. Работы пройдут по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Пушкина.