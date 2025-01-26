Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку причин драки в пермском лицее

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев в Перми. В начале недели в соцсетях появилась информация о драке пермских школьников. Якобы из-за рассадки повздорили два ученика 5 класса лицея № 10. Как писали в тот же день пермские СМИ, детей почти сразу разняли, серьезных травм никто не получил.