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Posted 26 января, 17:22

Published 26 января, 17:22

Modified 26 января, 17:24

Updated 26 января, 17:24

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку причин драки в пермском лицее

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку причин драки в пермском лицее

26 января 2025, 17:22
Фото: 1MI.
Школьники не поделили между собой места в классе.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев в Перми. В начале недели в соцсетях появилась информация о драке пермских школьников. Якобы из-за рассадки повздорили два ученика 5 класса лицея № 10. Как писали в тот же день пермские СМИ, детей почти сразу разняли, серьезных травм никто не получил.

Как говорится в сообщении Информационного центра СК России. в комментариях в социальной сети опубликовано сообщение о том, что 21 января текущего года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из образовательных учреждений в городе Перми. Отмечается, что руководство лицея скрывает произошедшее от общественности.

В СУ СК России по Пермскому краю по доводам комментария начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Происшествия#Общество#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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