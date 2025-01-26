Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку причин драки в пермском лицее

Posted 26 января, 17:22
Published 26 января, 17:22
Modified 26 января, 17:24
Updated 26 января, 17:24
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев в Перми. В начале недели в соцсетях появилась информация о драке пермских школьников. Якобы из-за рассадки повздорили два ученика 5 класса лицея № 10. Как писали в тот же день пермские СМИ, детей почти сразу разняли, серьезных травм никто не получил.
Как говорится в сообщении Информационного центра СК России. в комментариях в социальной сети опубликовано сообщение о том, что 21 января текущего года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из образовательных учреждений в городе Перми. Отмечается, что руководство лицея скрывает произошедшее от общественности.
В СУ СК России по Пермскому краю по доводам комментария начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.