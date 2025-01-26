Из-за утреннего отключения электричества в Перми 26 домов остались без подачи тепла

Posted 26 января, 17:02
Published 26 января, 17:02
Modified 26 января, 17:09
Updated 26 января, 17:09
Сегодня, 26 января, в 16:50 из-за дефекта на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33Б в Индустриальном районе произошло отключение теплоснабжения 26 многоквартирных домов и двух социальных объектов по ул. Советской Армии, 18, 20, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 36; ул. Семченко, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (МАОУ Лицей№4), 21, 23; ул. Кавалерийская, 18; ул. Танкистов, 58, 60, 62, 64, 66 (ДС №47), 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. 9-мая, 27.
Работы проводит ПАО «Т Плюс», ориентировочное время устранения аварии до 27 января, по информации журналиста Properm.ru, авария уже устранена, сейчас началось заполнение системы теплоносителем.
Как пояснили журналисту Properm.ru в «Т Плюс», в результате утреннего отключения электроэнергии частично изменился режим работы тепловой сети. После чего и был выявлен дефект. «Энергетики оперативно приступили к устранению. В ближайшее время работы будут закончены», — сообщили в компании.