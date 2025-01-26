Из-за утреннего отключения электричества в Перми 26 домов остались без подачи тепла

Как пояснили журналисту Properm.ru в «Т Плюс», в результате утреннего отключения электроэнергии частично изменился режим работы тепловой сети. После чего и был выявлен дефект. «Энергетики оперативно приступили к устранению. В ближайшее время работы будут закончены», — сообщили в компании.