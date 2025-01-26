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Posted 26 января, 10:03

Published 26 января, 10:03

Modified 26 января, 10:08

Updated 26 января, 10:08

Команда пермского госуниверситета получила приглашение в Премьер-лигу КВН

Команда пермского госуниверситета получила приглашение в Премьер-лигу КВН

26 января 2025, 10:03
Фото: Пресс-служба ПГНИУ.
Пермский государственный национальный университет на фестивале КВН в Сочи представляли две команды.

Пермская команда Первой лиги КВН — команда ПГНИУ — получила приглашение войти в Премьер-лигу, сообщает официальный телеграм-канал юбилея Перми. Это произошло по итогам 36-й Международного фестиваля команд КВН в Сочи.

Фото: Пресс-служба ПГНИУ

Из 519 коллективов во второй тур прошли 72 лучшие команды. По его результатам происходит распределение в главные лиги Международного союза КВН.

По итогам Фестиваля следующие команды были приглашены в Премьер-лигу:

  • Сборная Иркутской области, Иркутск
  • Сборная ПГНИУ, Пермь
  • Томская Сборная, Томск
  • «Сделано на Сахалине», Сахалин
  • «Мультиплекс», Владивосток

Команда «Лёд», представлявшая Чемпионат Прикамья, была приглашена во второй тур Фестиваля, а команда Сборная Пермского Политеха, представлявшая Пермскую студенческую лигу, была отмечена повышенным рейтингом.

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#Общество#Квн#КВН Прикамья#Квнщик
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