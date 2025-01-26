Команда пермского госуниверситета получила приглашение в Премьер-лигу КВН

Posted 26 января, 10:03
Published 26 января, 10:03
Modified 26 января, 10:08
Updated 26 января, 10:08
Пермская команда Первой лиги КВН — команда ПГНИУ — получила приглашение войти в Премьер-лигу, сообщает официальный телеграм-канал юбилея Перми. Это произошло по итогам 36-й Международного фестиваля команд КВН в Сочи.
Из 519 коллективов во второй тур прошли 72 лучшие команды. По его результатам происходит распределение в главные лиги Международного союза КВН.
По итогам Фестиваля следующие команды были приглашены в Премьер-лигу:
Команда «Лёд», представлявшая Чемпионат Прикамья, была приглашена во второй тур Фестиваля, а команда Сборная Пермского Политеха, представлявшая Пермскую студенческую лигу, была отмечена повышенным рейтингом.