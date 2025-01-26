Метеорологи рассказали о последней холодной ночи января в Перми

В понедельник, 27 января, днем сохранится почти полный штиль, малооблачно и -9…-14˚С. Но уже в начале следующей недели с запада подойдет теплый фронт с обильными снегопадами, и далее в период 28–31 января ожидается самая интенсивная за нынешнюю зиму волна тепла с оттепелями до 0…+2˚С и отклонением температуры воздуха от нормы до 15˚С в северных районах Прикамья.