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Posted 26 января, 05:10

Published 26 января, 05:10

Modified 26 января, 05:12

Updated 26 января, 05:12

Метеорологи рассказали о последней холодной ночи января в Перми

Метеорологи рассказали о последней холодной ночи января в Перми

26 января 2025, 05:10
Фото: properm.ru.
В последние дни января в Прикамье ожидается оттепель.

Ночь на воскресенье, 26 января, стала одной из немногих в нынешнем январе с существенными морозами до -20…-25˚С в центральных и южных районах края. На юге местами могло быть и еще холоднее, пишет в своем канале профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

Такая погода, утверждается в «Опасных природных явлениях Пермского края» благодаря безветренной и ясной погоде в гребне Казахстанского антициклона.

В понедельник, 27 января, днем сохранится почти полный штиль, малооблачно и -9…-14˚С. Но уже в начале следующей недели с запада подойдет теплый фронт с обильными снегопадами, и далее в период 28–31 января ожидается самая интенсивная за нынешнюю зиму волна тепла с оттепелями до 0…+2˚С и отклонением температуры воздуха от нормы до 15˚С в северных районах Прикамья.

#Прогноз погоды#Пермь#Прогноз
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