Пермский мусорный оператор купит печи для крематория

Минувшим летом стало известно, что мусорный оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. Рассматривался вариант строительства объекта как приоритетного инвестпроекта. Возведение крематория хотят выполнить поэтапно. В рамках первого этапа в 2024–2025 году будет смонтировано само строение на 10 тыс. кремаций в течение года, а также зал прощания. Во втором этапе планируется построить колумбарий и административное здание.