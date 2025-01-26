Пермский мусорный оператор купит печи для крематория

Posted 26 января, 07:34
Published 26 января, 07:34
Modified 26 января, 07:36
Updated 26 января, 07:36
Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ПРО ТКО» объявил закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования. Начальная цена контракта составляет 77,8 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за эту цену заказчик планирует получить две печи, монтаж и пусконаладку. Окончание подачи заявок 30 января этого года, на публикацию закупки обратили внимание журналисты «Ъ-Прикамье».
Минувшим летом стало известно, что мусорный оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. Рассматривался вариант строительства объекта как приоритетного инвестпроекта. Возведение крематория хотят выполнить поэтапно. В рамках первого этапа в 2024–2025 году будет смонтировано само строение на 10 тыс. кремаций в течение года, а также зал прощания. Во втором этапе планируется построить колумбарий и административное здание.
Первые две печи планируется запустить в 2026 году, две оставшиеся — в 2029 году. Инвестиции в проект составят 358 млн рублей. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. Проект получил статус инвестпроекта и возможность без торгов получить земельный участок площадью 4,57 га.
Ранее власти оказались от строительства крематория на Восточном кладбище. В октябре 2024 года МКУ «Пермблагоустройство» нашло подрядчика на установку забора для недостроенного крематория на Восточном кладбище. Цена контракта — 1 млн 85 тыс. рублей.