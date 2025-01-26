properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 07:34

Published 26 января, 07:34

Modified 26 января, 07:36

Updated 26 января, 07:36

Пермский мусорный оператор купит печи для крематория

Пермский мусорный оператор купит печи для крематория

26 января 2025, 07:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Никогданибудь
Первые две печи крематория на Северном кладбище планируют запустить в 2026 году.

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ПРО ТКО» объявил закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования. Начальная цена контракта составляет 77,8 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за эту цену заказчик планирует получить две печи, монтаж и пусконаладку. Окончание подачи заявок 30 января этого года, на публикацию закупки обратили внимание журналисты «Ъ-Прикамье».

Минувшим летом стало известно, что мусорный оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. Рассматривался вариант строительства объекта как приоритетного инвестпроекта. Возведение крематория хотят выполнить поэтапно. В рамках первого этапа в 2024–2025 году будет смонтировано само строение на 10 тыс. кремаций в течение года, а также зал прощания. Во втором этапе планируется построить колумбарий и административное здание.

Первые две печи планируется запустить в 2026 году, две оставшиеся — в 2029 году. Инвестиции в проект составят 358 млн рублей. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. Проект получил статус инвестпроекта и возможность без торгов получить земельный участок площадью 4,57 га.

Ранее власти оказались от строительства крематория на Восточном кладбище. В октябре 2024 года МКУ «Пермблагоустройство» нашло подрядчика на установку забора для недостроенного крематория на Восточном кладбище. Цена контракта — 1 млн 85 тыс. рублей.

Стало известно о возбуждении уголовного дела из-за строительства крематория в Перми
Узнать подробнее
#Общество#Никогданибудь#Экономика#Крематорий#Пермский крематорий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика