Прокуратура Чайковского указала региональному мусорному оператору на плохую работу

Администрацию Чайковского и прокуратуру Пермского края привлекли к участию в рассмотрении иска краевого мусорного оператора АО «ПРО ТКО» к городской прокуратуре. В иске говорится о признании незаконным представления, выданного региональному предприятию в октябре прошлого года. Информация опубликована на сайте арбитражного суда.