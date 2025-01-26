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Posted 26 января, 08:23

Published 26 января, 08:23

Modified 26 января, 10:16

Updated 26 января, 10:16

Прокуратура Чайковского указала региональному мусорному оператору на плохую работу

Прокуратура Чайковского указала региональному мусорному оператору на плохую работу

26 января 2025, 08:23
Сюжет
Коммунальный рай
Краевой мусорный оператор «ПРО ТКО» в суде оспаривает представление прокуратуры о плохой работе в Чайковском районе.

Администрацию Чайковского и прокуратуру Пермского края привлекли к участию в рассмотрении иска краевого мусорного оператора АО «ПРО ТКО» к городской прокуратуре. В иске говорится о признании незаконным представления, выданного региональному предприятию в октябре прошлого года. Информация опубликована на сайте арбитражного суда.

Регоператор просит признать представление недействительным в части:

  • требования возобновить децентрализованный вывоз ТКО на территории сел Зипуново, Буренка, Сосново, Фоки в отсутствие подтверждения факта отражения в Реестре мест накопления ТКО строительства контейнерных площадок и наличия на территории указанных населенных пунктов организованных (контейнерных площадок); мест накопления отходов;
  • признания оказания АО «ПРО ТКО» услуг ненадлежащего качества и не в полном объеме на том основании, что места (площадки) накопления ТКО по адресам: г. Чайковский, ул. Ленина, 55, ул. Заречная, 6; с. Фоки, ул. Садовая, 12, ул. Советская, 4, ул. Школьная, 40, с. Сосново находятся от источников образования ТКО (жилых домов) на расстоянии, превышающем нормативно установленном пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Иск поступил на рассмотрение арбитражного суда 13 января. Ближайшее заседание по делу назначено на 13 февраля.

В Чайковском округе появится комплекс по переработке и сортировке отходов
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#Общество#Коммунальный рай#Суд#Мусор#Вывоз мусора
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