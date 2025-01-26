Прокуратура Чайковского указала региональному мусорному оператору на плохую работу

Posted 26 января, 08:23
Published 26 января, 08:23
Modified 26 января, 10:16
Updated 26 января, 10:16
Администрацию Чайковского и прокуратуру Пермского края привлекли к участию в рассмотрении иска краевого мусорного оператора АО «ПРО ТКО» к городской прокуратуре. В иске говорится о признании незаконным представления, выданного региональному предприятию в октябре прошлого года. Информация опубликована на сайте арбитражного суда.
Регоператор просит признать представление недействительным в части:
Иск поступил на рассмотрение арбитражного суда 13 января. Ближайшее заседание по делу назначено на 13 февраля.