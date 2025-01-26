В МЧС предупредили: Прикамье накроет обильный снегопад

Короткая морозная волна позади, подтверждают авторы проекта «Метеоролог и я», впереди очередная слабая оттепель. В Пермском крае возобновятся осадки, они ожидаются в основном в виде снега. Местами в отдельные сутки вероятен мокрый снег, при этом не исключена даже жидкая фаза. По предварительным среднесрочным данным 30 — 31 января в отдельных районах прослеживается морось/дождь.