В МЧС предупредили: Прикамье накроет обильный снегопад

Posted 26 января, 11:41
Published 26 января, 11:41
Modified 26 января, 11:43
Updated 26 января, 11:43
По данным Пермского ЦГМС ночью по северу края 27 января прогнозируется сильный снег. По данным синоптиков, ожидается −17…−12˚С, местами по западу до −7°C. Снегопад умеренный, местами по югу небольшой, по северу сильный, гололедно-изморозевые отложения, Ветер южный, 7-12 м/с.
В МЧС предупреждают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Короткая морозная волна позади, подтверждают авторы проекта «Метеоролог и я», впереди очередная слабая оттепель. В Пермском крае возобновятся осадки, они ожидаются в основном в виде снега. Местами в отдельные сутки вероятен мокрый снег, при этом не исключена даже жидкая фаза. По предварительным среднесрочным данным 30 — 31 января в отдельных районах прослеживается морось/дождь.