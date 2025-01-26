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Posted 26 января, 11:41

Published 26 января, 11:41

Modified 26 января, 11:43

Updated 26 января, 11:43

В МЧС предупредили: Прикамье накроет обильный снегопад

В МЧС предупредили: Прикамье накроет обильный снегопад

26 января 2025, 11:41
Фото: 1MI.
В Прикамье ждут потепление и снегопадов.

По данным Пермского ЦГМС ночью по северу края 27 января прогнозируется сильный снег. По данным синоптиков, ожидается −17…−12˚С, местами по западу до −7°C. Снегопад умеренный, местами по югу небольшой, по северу сильный, гололедно-изморозевые отложения, Ветер южный, 7-12 м/с.

В МЧС предупреждают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Короткая морозная волна позади, подтверждают авторы проекта «Метеоролог и я», впереди очередная слабая оттепель. В Пермском крае возобновятся осадки, они ожидаются в основном в виде снега. Местами в отдельные сутки вероятен мокрый снег, при этом не исключена даже жидкая фаза. По предварительным среднесрочным данным 30 — 31 января в отдельных районах прослеживается морось/дождь.

#Пермь#Погода#Аномальная погода
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