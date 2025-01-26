В Перми две женщины погибли на пожаре в частном доме. Возбуждено дело

Posted 26 января, 09:07
Published 26 января, 09:07
Modified 26 января, 09:09
Updated 26 января, 09:09
Ночью на улице Туркестанской в Перми горели частный жилой дом и баня, сообщают в МЧС. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела женщин 1942 и 1964 года рождения. Самостоятельно выбравшегося 37-летнего мужчину, госпитализировали.
По данным регионального следкома, ночью с субботы на воскресенье, 26 января, в надворных постройках, а в последующем в частном доме начался пожар. Сейчас следствие выясняет причины возгорания.
Всего пожарные ликвидировали открытое горение на 132 кв. метрах. Сообщение о пожаре на улице Туркестанская в городе Пермь поступило 26 января в 3 часа 34 минуты. На тушение пожара ушел почти час — до 4 часов 22 минут.
Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.