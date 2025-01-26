В Перми две женщины погибли на пожаре в частном доме. Возбуждено дело

Всего пожарные ликвидировали открытое горение на 132 кв. метрах. Сообщение о пожаре на улице Туркестанская в городе Пермь поступило 26 января в 3 часа 34 минуты. На тушение пожара ушел почти час — до 4 часов 22 минут.