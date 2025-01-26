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Posted 26 января, 09:07

Published 26 января, 09:07

Modified 26 января, 09:09

Updated 26 января, 09:09

В Перми две женщины погибли на пожаре в частном доме. Возбуждено дело

В Перми две женщины погибли на пожаре в частном доме. Возбуждено дело

26 января 2025, 09:07
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
Мужчине удалось самостоятельно выбраться из пожарища, сейчас он в больнице.

Ночью на улице Туркестанской в Перми горели частный жилой дом и баня, сообщают в МЧС. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела женщин 1942 и 1964 года рождения. Самостоятельно выбравшегося 37-летнего мужчину, госпитализировали.

По данным регионального следкома, ночью с субботы на воскресенье, 26 января, в надворных постройках, а в последующем в частном доме начался пожар. Сейчас следствие выясняет причины возгорания.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Всего пожарные ликвидировали открытое горение на 132 кв. метрах. Сообщение о пожаре на улице Туркестанская в городе Пермь поступило 26 января в 3 часа 34 минуты. На тушение пожара ушел почти час — до 4 часов 22 минут.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

#Происшествия#Пожар
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