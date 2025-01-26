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Posted 26 января, 11:21

Published 26 января, 11:21

Modified 26 января, 11:29

Updated 26 января, 11:29

В Перми на фабрике замороженных продуктов нашли ржавчину и плесень

В Перми на фабрике замороженных продуктов нашли ржавчину и плесень

26 января 2025, 11:21
Фото: 1MI.
Для производства котлет использовалась замороженная рыба неизвестного происхождения.

Сотрудники Россельхознадзора провели в декабре 2024 года внеплановую выездная проверка в цеху ООО Фабрика замороженных продуктов «Запросто». Предприятие занимается приготовлением и хранением замороженных полуфабрикатов из мяса и рыбы в Перми.

Проверяющие увидели на холодильных камерах и камерах охлаждения следы коррозии (ржавчина), на окнах в производственных помещениях не было защитной сетки от насекомых, над окном вдоль стены (в углу) имеется плесень. На вентиляционной трубе- слой пыли. На мясорубке, мешалке также имеются коррозии, верхний слой краски отсутствует, что не позволяет проведению мойки и полной дезинфекции, в цехе имеются не маркированные емкости и ведра.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

По данным системы «Меркурий», с августа по декабрь 2024 года на данном предприятии установлено несоответствие сырья типу продукции. Так, на сайте проверок прокуратуры указывается, что используется сырье «треска мороженая — 20 кг», с недостаточным объемом сырья для выработки заявленного объема продукции, также указывается о нарушениях при изготовлении котлет из минтая и других видах продукции. Инспектор Россельхознадзора в августе указывал на то, что продукция находится в цеху «без документов, подтверждающих её происхождение, не соответствует требованиям законодательства РФ, поскольку не позволяет подтвердить и установить ее качество».

Выявленные несоответствия свидетельствуют о нарушении требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

21 января 2025 года фабрику «Запросто» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали. Руководству компании выдали два предписания для устранения выявленных нарушений.

#Происшествия#Общество#Экономика#Нарушения#Антисанитария
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