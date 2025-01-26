В Перми на фабрике замороженных продуктов нашли ржавчину и плесень

По данным системы «Меркурий», с августа по декабрь 2024 года на данном предприятии установлено несоответствие сырья типу продукции. Так, на сайте проверок прокуратуры указывается, что используется сырье «треска мороженая — 20 кг», с недостаточным объемом сырья для выработки заявленного объема продукции, также указывается о нарушениях при изготовлении котлет из минтая и других видах продукции. Инспектор Россельхознадзора в августе указывал на то, что продукция находится в цеху «без документов, подтверждающих её происхождение, не соответствует требованиям законодательства РФ, поскольку не позволяет подтвердить и установить ее качество».