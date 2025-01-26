В Перми на фабрике замороженных продуктов нашли ржавчину и плесень

Posted 26 января, 11:21
Published 26 января, 11:21
Modified 26 января, 11:29
Updated 26 января, 11:29
Сотрудники Россельхознадзора провели в декабре 2024 года внеплановую выездная проверка в цеху ООО Фабрика замороженных продуктов «Запросто». Предприятие занимается приготовлением и хранением замороженных полуфабрикатов из мяса и рыбы в Перми.
Проверяющие увидели на холодильных камерах и камерах охлаждения следы коррозии (ржавчина), на окнах в производственных помещениях не было защитной сетки от насекомых, над окном вдоль стены (в углу) имеется плесень. На вентиляционной трубе- слой пыли. На мясорубке, мешалке также имеются коррозии, верхний слой краски отсутствует, что не позволяет проведению мойки и полной дезинфекции, в цехе имеются не маркированные емкости и ведра.
По данным системы «Меркурий», с августа по декабрь 2024 года на данном предприятии установлено несоответствие сырья типу продукции. Так, на сайте проверок прокуратуры указывается, что используется сырье «треска мороженая — 20 кг», с недостаточным объемом сырья для выработки заявленного объема продукции, также указывается о нарушениях при изготовлении котлет из минтая и других видах продукции. Инспектор Россельхознадзора в августе указывал на то, что продукция находится в цеху «без документов, подтверждающих её происхождение, не соответствует требованиям законодательства РФ, поскольку не позволяет подтвердить и установить ее качество».
Выявленные несоответствия свидетельствуют о нарушении требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
21 января 2025 года фабрику «Запросто» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали. Руководству компании выдали два предписания для устранения выявленных нарушений.