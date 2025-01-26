В Перми скончался легендарный тренер Геннадий Дылдин

Дылдин — легенда российского и международного бокса. Он тренировал многих известных спортсменов, таких, как мастера спорта международного класса Геннадий Сакулин и Владимир Горбунов; мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенств России, победитель международных турниров в Польше, Англии, Дании, Таиланде, победитель матча Россия — США в 1997 году Вячеслав Шарапов; победитель первенства СССР среди юниоров Сергей Малков; чемпион Европы 2002 года Михаил Гала; судья международной категории ЕАБА (европейской ассоциации любительского бокса), вице-президент Пермской краевой федерации Михаил Колыванов; старший тренер сборной команды юниоров Владимир Костырь; мастера спорта СССР Владимир Ефремов, Юрий Якимов.