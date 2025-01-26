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Posted 26 января, 04:27

Published 26 января, 04:27

Modified 26 января, 04:29

Updated 26 января, 04:29

В Перми скончался легендарный тренер Геннадий Дылдин

В Перми скончался легендарный тренер Геннадий Дылдин

26 января 2025, 04:27
Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
В ноябре 2024 года Геннадию Дылдину исполнилось 80 лет.

На 81-м году жизни в Перми ушёл из жизни двухкратный обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР Геннадий Дылдин. Об этом рассказали в Минспорта Прикамья.

Дылдин — легенда российского и международного бокса. Он тренировал многих известных спортсменов, таких, как мастера спорта международного класса Геннадий Сакулин и Владимир Горбунов; мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенств России, победитель международных турниров в Польше, Англии, Дании, Таиланде, победитель матча Россия — США в 1997 году Вячеслав Шарапов; победитель первенства СССР среди юниоров Сергей Малков; чемпион Европы 2002 года Михаил Гала; судья международной категории ЕАБА (европейской ассоциации любительского бокса), вице-президент Пермской краевой федерации Михаил Колыванов; старший тренер сборной команды юниоров Владимир Костырь; мастера спорта СССР Владимир Ефремов, Юрий Якимов.

Ученик Дылдина — бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион первого чемпионата мира в Гаване 1974 года, на котором он был признан лучшим боксером, чемпиона СССР 1974, 1976, 1978 годов Василий Соломин.

#Спорт#Общество
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