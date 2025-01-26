В Перми скончался легендарный тренер Геннадий Дылдин

Posted 26 января, 04:27
Published 26 января, 04:27
Modified 26 января, 04:29
Updated 26 января, 04:29
На 81-м году жизни в Перми ушёл из жизни двухкратный обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР Геннадий Дылдин. Об этом рассказали в Минспорта Прикамья.
Дылдин — легенда российского и международного бокса. Он тренировал многих известных спортсменов, таких, как мастера спорта международного класса Геннадий Сакулин и Владимир Горбунов; мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенств России, победитель международных турниров в Польше, Англии, Дании, Таиланде, победитель матча Россия — США в 1997 году Вячеслав Шарапов; победитель первенства СССР среди юниоров Сергей Малков; чемпион Европы 2002 года Михаил Гала; судья международной категории ЕАБА (европейской ассоциации любительского бокса), вице-президент Пермской краевой федерации Михаил Колыванов; старший тренер сборной команды юниоров Владимир Костырь; мастера спорта СССР Владимир Ефремов, Юрий Якимов.
Ученик Дылдина — бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион первого чемпионата мира в Гаване 1974 года, на котором он был признан лучшим боксером, чемпиона СССР 1974, 1976, 1978 годов Василий Соломин.