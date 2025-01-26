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Posted 26 января, 05:40

Published 26 января, 05:40

Modified 26 января, 05:43

Updated 26 января, 05:43

В Перми воскресным утром произошло отключение электроэнергии

В Перми воскресным утром произошло отключение электроэнергии

26 января 2025, 05:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Сработала противоаварийная автоматика за пределами сетей Пермэнерго.

В воскресенье, 26 января, после 9:00 утра читатели Properm.ru из нескольких районов Перми пожаловались на отключение электроэнергии. Сообщалось об отсутствии света и не работающих светофорах в микрорайонах Нагорный, Ераничи, Новоплоский, Крохалева, а также в Верхней Курье. Также позднее стало известно об отсутствии света в домах в Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском и Дзержинском районах.

В 10:21 Гортанс сообщил, что трамвай №6 следует по измененному маршруту «Разгуляй — Инкар» из-за неполадок на сетях на Героев Хасана.

Уже после 10:00 местного времени информация об отключениях появилась на «горячей линии» компании «Россети-Урал». Было названо время восстановления подачи электроэнергии: после 13:00.

Читатели же к тому времени сообщали нам, что подача электричества в большинстве микрорайонов уже была восстановлена.

Как журналисту Properm.ru сообщили в пресс-службе «Пермэнерго», сработала противоаварийная автоматика не в зоне ответственности компании. Где-то подключение после этого произошло автоматически, где-то понадобилось ручное подключение — на это потребовалось время. О причинах отключения на высоковольтных линиях не сообщалось.

#Происшествия#Коммунальный рай#Отключение электричества#Электроэнергия#Энергетики
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