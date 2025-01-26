В Перми воскресным утром произошло отключение электроэнергии

В воскресенье, 26 января, после 9:00 утра читатели Properm.ru из нескольких районов Перми пожаловались на отключение электроэнергии. Сообщалось об отсутствии света и не работающих светофорах в микрорайонах Нагорный, Ераничи, Новоплоский, Крохалева, а также в Верхней Курье. Также позднее стало известно об отсутствии света в домах в Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском и Дзержинском районах.