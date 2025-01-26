В Соликамске хозяин расстрелял собаку на глазах у соседей

Posted 26 января, 13:00
Published 26 января, 13:00
Modified 26 января, 13:00
Updated 26 января, 13:00
16 января домашнего пса Норда, любимца двора в селе Родники, пытался убить собственный хозяин, рассказывают на странице «Пункта временного содержания собак» из Соликамска. Люди слышали звуки стрельбы, видели и человека с ружьём. Соседи заметили, что после происшествия пес куда-то пропал. Несколько дней назад пес вышел к людям, его тело было в крови.
Позднее выяснилось, что есть свидетели того, как обезумевший хозяин пытался расправиться со своим питомцем. Визуальный осмотр не дал результатов, потребовалось сделать рентген. Он показал, что пес получил выстрелы в голову, на снимках увидели застрявшую дробь. Также псу нанесли проникающее глубокое ранение, похоже на ножевое.
Для помощи собаке приняли решение перевезти его в ветеринарную клинику в Пермь. Здесь Норду начали полное обследование, сделали повторный рентген, взяли анализы. Сейчас он под обезболивающими препаратами готовится к операции.