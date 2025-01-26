properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 13:00

Published 26 января, 13:00

Modified 26 января, 13:00

Updated 26 января, 13:00

В Соликамске хозяин расстрелял собаку на глазах у соседей

В Соликамске хозяин расстрелял собаку на глазах у соседей

26 января 2025, 13:00
Фото: «ПОМОГИ НАЙТИ ДОМ» | ПВС г. Соликамск.
Сюжет
Зоозащитники
Сейчас пес Норд находится на лечении в Перми.

16 января домашнего пса Норда, любимца двора в селе Родники, пытался убить собственный хозяин, рассказывают на странице «Пункта временного содержания собак» из Соликамска. Люди слышали звуки стрельбы, видели и человека с ружьём. Соседи заметили, что после происшествия пес куда-то пропал. Несколько дней назад пес вышел к людям, его тело было в крови.

Позднее выяснилось, что есть свидетели того, как обезумевший хозяин пытался расправиться со своим питомцем. Визуальный осмотр не дал результатов, потребовалось сделать рентген. Он показал, что пес получил выстрелы в голову, на снимках увидели застрявшую дробь. Также псу нанесли проникающее глубокое ранение, похоже на ножевое.

Для помощи собаке приняли решение перевезти его в ветеринарную клинику в Пермь. Здесь Норду начали полное обследование, сделали повторный рентген, взяли анализы. Сейчас он под обезболивающими препаратами готовится к операции.

#Происшествия#Общество#Зоозащитники#Собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика