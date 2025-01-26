В Соликамске хозяин расстрелял собаку на глазах у соседей

16 января домашнего пса Норда, любимца двора в селе Родники, пытался убить собственный хозяин, рассказывают на странице «Пункта временного содержания собак» из Соликамска. Люди слышали звуки стрельбы, видели и человека с ружьём. Соседи заметили, что после происшествия пес куда-то пропал. Несколько дней назад пес вышел к людям, его тело было в крови.