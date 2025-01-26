Жителя Кунгура за пьяную поездку на угнанной машине отправили на особый режим

Суд установил, что на Первомай в 2024 году, мужчина выпивал у знакомых в деревне Беркутово, не имея прав на управление автомобиля и официальной доверенности, а также не получив устного разрешения от собственника ВАЗ-21120, он сел в машину и поехал на ней в Кунгур. По пути он увидел патруль ДПС, развернулся и поехал обратно к дому хозяйки машины. Там въехал в соседский дом. Полицейские прибыли на место и отстранили мужчину от управления автомобилем и привлекли его к административной ответственности, отбыл наказание в виде административного ареста. По заявлению хозяйки автомобиля об угоне было возбуждено уголовное дело.