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Posted 26 января, 06:19

Published 26 января, 06:19

Modified 26 января, 06:21

Updated 26 января, 06:21

Жителя Кунгура за пьяную поездку на угнанной машине отправили на особый режим

Жителя Кунгура за пьяную поездку на угнанной машине отправили на особый режим

26 января 2025, 06:19
Мужчина без разрешения ФСИН ездил по Пермскому краю, расплачивался за алкоголь чужими кредитками и воровал вещи.

В Кунгуре за угон автомобиля у знакомой и пьяную езду на нем осудили вора-рецидивиста из Чердыни. Ранее мужчину поставили на административный учет в Чердыни, но он, не уведомив инспекторов ФСИН уехал в Пермь, а потом — переехал в Кунгур. В августе 2024 года его уже приговорили к реальному сроку — но за кражи вещей у знакомого и незаконную оплату продуктов и алкоголя по чужой банковской карте.

Как рассказывают в Кунурском районном суде, в этот раз мужчина был признан виновным в угоне без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ).

Суд установил, что на Первомай в 2024 году, мужчина выпивал у знакомых в деревне Беркутово, не имея прав на управление автомобиля и официальной доверенности, а также не получив устного разрешения от собственника ВАЗ-21120, он сел в машину и поехал на ней в Кунгур. По пути он увидел патруль ДПС, развернулся и поехал обратно к дому хозяйки машины. Там въехал в соседский дом. Полицейские прибыли на место и отстранили мужчину от управления автомобилем и привлекли его к административной ответственности, отбыл наказание в виде административного ареста. По заявлению хозяйки автомобиля об угоне было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснил, что с потерпевшей был знаком, ремонтировал ей автомобиль. Полагал, что потерпевшая заявила об угоне, поскольку побоялась, что ее привлекут к административной ответственности за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, лишат права управления транспортными средствами.

Суд назначил рецидивисту лишение свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

#Происшествия#Суд#Угон#Угон автомобиля
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