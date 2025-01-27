6 способов купить квартиру без ипотеки

Даже если сейчас вам кажется, что накопить наличными такие суммы невозможно, просто посмотрите на проценты по вкладам. Или предположите, что вы выиграете крупную лотерею, получите наследство, продадите старую квартиру — да мало ли вариантов, где у вас есть крепкий счет или наличные.