6 способов купить квартиру без ипотеки

Posted 27 января, 06:25
Published 27 января, 06:25
Modified 27 января, 06:27
Updated 27 января, 06:27
Даже если сейчас вам кажется, что накопить наличными такие суммы невозможно, просто посмотрите на проценты по вкладам. Или предположите, что вы выиграете крупную лотерею, получите наследство, продадите старую квартиру — да мало ли вариантов, где у вас есть крепкий счет или наличные.
Такой вариант подойдет, если вы планируете быстро закрыть задолженность. Например, продать недвижимость или автомобиль. Цены на квартиры не снижаются, примерно, никогда, и вряд ли такое произойдёт в обозримом столетии. Покупая квартиру в рассрочку сейчас, вы фиксируете цену в договоре и дожидаетесь более выгодных условий кредитования.
Например, в строящихся сейчас башнях OCEAN CITY в Ижевске срок сдачи объектов — 2026 и 2027 годы. Получается, рассрочка UDS на квартиры в этих домах может достигать 2х лет.
Бонусный лайфхак. Если вы планируете купить квартиру за наличные, воспользуйтесь ситуацией и при оформлении рассрочки положите деньги на вклад под высокий процент, чтобы получить дополнительный доход.
От обычной ипотеки она отличается тем, что кредит выдается не всей суммой, а по частям — траншами. Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам. Общая сумма долга формируется постепенно, к моменту завершения строительства.
Любые государственные сертификаты, которые предусматривают оплату жилья. Самый популярный из них — материнский капитал.
И вот то, о чем многие не догадываются: вы можете включиться в любую государственную программу даже после того, как воспользовались любым из этих способов, и как только вы будете подходить под условия более выгодных программ.
Это банковский продукт, который позволяет целый год платить до 5 рублей в месяц. А дальше вы платите траншами с процентами, которые считаются частями. При этом вы уже зафиксировали цену квартиры в договоре и спокойно дожидаетесь удобных условий: рефинансирование, продажа старой недвижимости, проценты по вкладам или любой другой подходящий вам вариант.
Если у вас есть квартира, но пришло время ее менять, расширяться и повысить качество жизни. Trade-in — это процесс, при котором UDS берет на себя все процессы и расходы по продаже старой недвижимости, подбору новой в одном из домов UDS и предоставления специальных цен участникам этой программы.
Узнать подробности и получить консультацию вы можете уже сейчас в офисе продаж:
г. Пермь, Советская, 65А
И по телефону +7 (342) 256-35-38.