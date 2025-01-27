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Posted 27 января, 06:25

Published 27 января, 06:25

Modified 27 января, 06:27

Updated 27 января, 06:27

6 способов купить квартиру без ипотеки

6 способов купить квартиру без ипотеки

27 января 2025, 06:25
Фото: рендер UDS.
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Мы понимаем, что вы можете не знать все варианты благоприятного развития событий при котором вам доступны любые другие способы приобретения квартиры помимо ипотеки с заоблачными процентами.

Способ 1. 100% оплата наличными

Даже если сейчас вам кажется, что накопить наличными такие суммы невозможно, просто посмотрите на проценты по вкладам. Или предположите, что вы выиграете крупную лотерею, получите наследство, продадите старую квартиру — да мало ли вариантов, где у вас есть крепкий счет или наличные.

Способ 2. Беспроцентная рассрочка от UDS на период строительства

Такой вариант подойдет, если вы планируете быстро закрыть задолженность. Например, продать недвижимость или автомобиль. Цены на квартиры не снижаются, примерно, никогда, и вряд ли такое произойдёт в обозримом столетии. Покупая квартиру в рассрочку сейчас, вы фиксируете цену в договоре и дожидаетесь более выгодных условий кредитования.

Например, в строящихся сейчас башнях OCEAN CITY в Ижевске срок сдачи объектов — 2026 и 2027 годы. Получается, рассрочка UDS на квартиры в этих домах может достигать 2х лет.

Бонусный лайфхак. Если вы планируете купить квартиру за наличные, воспользуйтесь ситуацией и при оформлении рассрочки положите деньги на вклад под высокий процент, чтобы получить дополнительный доход.

Фото: рендер UDS

Способ 3. Ипотека траншами

От обычной ипотеки она отличается тем, что кредит выдается не всей суммой, а по частям — траншами. Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам. Общая сумма долга формируется постепенно, к моменту завершения строительства.

Способ 4. Государственный денежный сертификат

Любые государственные сертификаты, которые предусматривают оплату жилья. Самый популярный из них — материнский капитал.

И вот то, о чем многие не догадываются: вы можете включиться в любую государственную программу даже после того, как воспользовались любым из этих способов, и как только вы будете подходить под условия более выгодных программ.

Способ 5. Ипотека с траншем 5 рублей

Это банковский продукт, который позволяет целый год платить до 5 рублей в месяц. А дальше вы платите траншами с процентами, которые считаются частями. При этом вы уже зафиксировали цену квартиры в договоре и спокойно дожидаетесь удобных условий: рефинансирование, продажа старой недвижимости, проценты по вкладам или любой другой подходящий вам вариант.

Способ 6. Trade in

Если у вас есть квартира, но пришло время ее менять, расширяться и повысить качество жизни. Trade-in — это процесс, при котором UDS берет на себя все процессы и расходы по продаже старой недвижимости, подбору новой в одном из домов UDS и предоставления специальных цен участникам этой программы.

Узнать подробности и получить консультацию вы можете уже сейчас в офисе продаж:

г. Пермь, Советская, 65А

И по телефону +7 (342) 256-35-38.

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