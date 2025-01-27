Блокадники и Дмитрий Махонин почтили память жителей и защитников Ленинграда

Posted 27 января, 14:31
Published 27 января, 14:31
Modified 27 января, 14:32
Updated 27 января, 14:32
Сегодня, 27 января, в Перми у памятника Уральского добровольческого танкового корпуса в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Вместе с жителями блокадного города Леонидом Голодновым и Ниной Тетериной, живущими сейчас в Прикамье, губернатор региона Дмитрий Махонин возложил цветы к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также у молодежные организации, совет ветеранов, общественные организации, студенческие отряды, курсанты и действующие военные.
Нина Тетерина встретила войну семилетней девочкой. В годы войны лишилась родителей. Была эвакуирована из блокадного города. В послевоенные годы приехала в Пермь.
Леонид Голоднов, напротив, всю блокаду провёл в Ленинграде, будучи совсем маленьким мальчиком. В Перми оказался уже после победы. До выхода на пенсию трудился на Электротехническом заводе, активно занимался общественной жизнью предприятия в профсоюзе, сейчас же принимает участие в мероприятиях района и города.
Кроме того, Нина и Леонид награждены многочисленными почетными грамотами и медалями.
«В годы Великой Отечественной войны Прикамье стало крупнейшим центром эвакуации для жителей Ленинграда. В Пермь в кратчайшие сроки переезжали и начинали работать предприятия. Весь город помогал ленинградцам как можно скорее начать жить и трудиться в эвакуации. Наши мальчишки и девчонки тоже вставали за станки, чтобы помогать фронту», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что целых 872 дня — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года — длился один из самых героических и трагических эпизодов Великой Отечественной войны — блокада Ленинграда.
В Молотов с населением в 300 тыс. были эвакуированы 379 тыс. ленинградцев. В область перевезены 78 интернатов и 50 детсадов.
С июля 1941 по октябрь 1943 года сюда были эвакуированы 92 предприятий — в том числе Монетный двор, пороховые заводы, электромеханический, судостроительный заводы, Особое конструкторское бюро НКВД.
В годы войны в Прикамье возобновили свою работу и эвакуированные из Ленинграда Военно-механический институт, пехотное училище, Всесоюзный научно-исследовательский институт льна, Всесоюзный Физико-Агрономический институт. Также были вывезены и коллективы учреждений культуры, в том числе Кировского театра оперы и балета (ныне — знаменитая «Мариинка»), Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой), перевезены фонды Государственного Русского музея.