Блокадники и Дмитрий Махонин почтили память жителей и защитников Ленинграда

«В годы Великой Отечественной войны Прикамье стало крупнейшим центром эвакуации для жителей Ленинграда. В Пермь в кратчайшие сроки переезжали и начинали работать предприятия. Весь город помогал ленинградцам как можно скорее начать жить и трудиться в эвакуации. Наши мальчишки и девчонки тоже вставали за станки, чтобы помогать фронту», — написал губернатор в своем телеграм-канале.