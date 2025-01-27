Экс-директора Управления технического заказчика мэрии Перми будут судить в феврале

С конца 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый получил через третьих лиц от руководителя подрядчика взятку в виде земельного участка стоимостью 550 тыс. рублей за содействие в принятии решений в интересах организации при осуществлении контроля за выполнением контракта. Кудрявцева утверждал, что участок — который и стал предметом взятки — был добросовестно куплен у Микова, якобы он сам предложить совершить сделку. Его кадастровая стоимость по оценке Росреестра более чем вдвое ниже размера сделки в 390 тыс. рублей, утверждает защита.