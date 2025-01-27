Экс-директора Управления технического заказчика мэрии Перми будут судить в феврале

Posted 27 января, 09:32
Published 27 января, 09:32
Modified 27 января, 09:34
Updated 27 января, 09:34
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Андрея Кудрявцева. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.
Изначально, летом прошлого года, Кудрявцева отправили под арест в СИЗО, позднее его перевели под домашний арест. В декабре срок меры пресечения был продлен ему до 6 февраля, стало известно журналисту Properm.ru.
Кудрявцев обвиняется в получении взятки от от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Миков после задержания по подозрению в даче взяток при сдаче после ремонта муниципальных объектов сам рассказал следствию, что «подарил» Кудрявцеву земельный участок.
По версии следствия, в 2019 году «Трест №6» получил муниципальный контракт на реконструкцию МАУ «Дворец молодежи» в Перми. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались.
С конца 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый получил через третьих лиц от руководителя подрядчика взятку в виде земельного участка стоимостью 550 тыс. рублей за содействие в принятии решений в интересах организации при осуществлении контроля за выполнением контракта. Кудрявцева утверждал, что участок — который и стал предметом взятки — был добросовестно куплен у Микова, якобы он сам предложить совершить сделку. Его кадастровая стоимость по оценке Росреестра более чем вдвое ниже размера сделки в 390 тыс. рублей, утверждает защита.
В декабре 2024 года по постановлению прокуратуры строительно-монтажный «Трест №6» оштрафован за совершение коррупционного правонарушения на 10 млн рублей. Решение вынесено мировыми судьями участка №4 Ленинского судебного района, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре.
Ранее стало известно, что руководитель «Треста №6» Сергей Миков передал экс-директору Управления капитального строительства администрации города Перми Ирине Чирковой 5 млн рублей за общее покровительства юридическому лицу при исполнении муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) социально-значимых объектов на территории краевого центра. Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование о получении Чирковой взятки в 5,49 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова. Ранее Чиркову оставили еще на два месяца в СИЗО, Миков, заключивший досудебное соглашение, вышел под домашний арест.