Число автобусов до аэропорта Перми сократится. В чем причина?

Posted 27 января, 02:59
Published 27 января, 02:59
Modified 27 января, 03:01
Updated 27 января, 03:01
В Перми сократится число автобусов, на которых можно доехать из центра города в аэропорт Большое Савино. С перевозчиком уже заключен новый договор, по которому время ожидания транспорта увеличится, пишет 59.ru.
Подведомственное министерству транспорта Прикамья ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» подписало новый контракт с также принадлежащим Минтрансу автопредприятием «Индустрия транспорта Пермского края» на обслуживание ряда межмуниципальных направлений. «ИнТранс» продолжит обслуживать маршрут №108, который следует от автовокзала до аэропорта Перми.
По новому контракту количество автобусов летом сократится. С мая по октябрь на маршруте №108 будет лишь восемь автобусов, с ноября по апрель — девять, как сейчас. По будням в новом расписании будет на 16 рейсов меньше, а время ожидания автобусов увеличится на 10%. В краевом Минтрансе пояснили 59.ru, что в летние месяцы пермяки реже пользуются автобусами данного маршрута. Поэтому расписание движения решили сделать сезонным — чтобы оптимально использовать подвижной состав.
Эксперты издания не согласны с такой точкой зрения. Аналитики обратили внимание, что ночью и летом востребованность аэропортов возрастает из-за ежегодного сезона отпусков и каникул. По их словам, если пустить автобусы раз в полчаса, то пассажиры будут. Однако в региональном Минтрансе заявили, что организовать ночные рейсы в аэропорт пока нет возможности: для круглосуточной работы маршрута №108 нужно купить дополнительные автобусы. Также понадобится увеличить число водителей, что в условиях кадрового дефицита сделать затруднительно.