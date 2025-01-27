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Posted 27 января, 02:59

Published 27 января, 02:59

Modified 27 января, 03:01

Updated 27 января, 03:01

В Минтрансе пояснили, почему сократят число автобусов до пермского аэропорта

Число автобусов до аэропорта Перми сократится. В чем причина?

27 января 2025, 02:59
Фото: properm.ru.

В Минтрансе пояснили, почему сократят число автобусов до пермского аэропорта

Сюжет
Пермская езда
Одной из причин является кадровый голод.

В Перми сократится число автобусов, на которых можно доехать из центра города в аэропорт Большое Савино. С перевозчиком уже заключен новый договор, по которому время ожидания транспорта увеличится, пишет 59.ru.

Подведомственное министерству транспорта Прикамья ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» подписало новый контракт с также принадлежащим Минтрансу автопредприятием «Индустрия транспорта Пермского края» на обслуживание ряда межмуниципальных направлений. «ИнТранс» продолжит обслуживать маршрут №108, который следует от автовокзала до аэропорта Перми.

По новому контракту количество автобусов летом сократится. С мая по октябрь на маршруте №108 будет лишь восемь автобусов, с ноября по апрель — девять, как сейчас. По будням в новом расписании будет на 16 рейсов меньше, а время ожидания автобусов увеличится на 10%. В краевом Минтрансе пояснили 59.ru, что в летние месяцы пермяки реже пользуются автобусами данного маршрута. Поэтому расписание движения решили сделать сезонным — чтобы оптимально использовать подвижной состав.

Эксперты издания не согласны с такой точкой зрения. Аналитики обратили внимание, что ночью и летом востребованность аэропортов возрастает из-за ежегодного сезона отпусков и каникул. По их словам, если пустить автобусы раз в полчаса, то пассажиры будут. Однако в региональном Минтрансе заявили, что организовать ночные рейсы в аэропорт пока нет возможности: для круглосуточной работы маршрута №108 нужно купить дополнительные автобусы. Также понадобится увеличить число водителей, что в условиях кадрового дефицита сделать затруднительно.

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#Авто#Пермская езда#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Минтранс#Автобусы#Общественный транспорт
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