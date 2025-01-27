Число автобусов до аэропорта Перми сократится. В чем причина?

По новому контракту количество автобусов летом сократится. С мая по октябрь на маршруте №108 будет лишь восемь автобусов, с ноября по апрель — девять, как сейчас. По будням в новом расписании будет на 16 рейсов меньше, а время ожидания автобусов увеличится на 10%. В краевом Минтрансе пояснили 59.ru, что в летние месяцы пермяки реже пользуются автобусами данного маршрута. Поэтому расписание движения решили сделать сезонным — чтобы оптимально использовать подвижной состав.