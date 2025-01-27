Дела семейные. Большое интервью с судьей о разводах, брачных контрактах и примирении

Притом, если ребенок не захочет, а родитель, с которым он живет, настраивает: не ходи с папой, не ходи с мамой, — решение неисполнимо. У меня в практике было неисполнимое решение, когда было определено место жительства с мамой. Пришли приставы, а папа даже не стал обжаловать, он был уверен, что не исполнит. Пришли приставы, а мальчик говорит: «Я не пойду, мне с папой лучше, у него новая жена, брат у меня сводный, мне тут вообще прекрасно, я делаю, что хочу. Мама уроки заставляет делать, я не пойду». А приставы физическую силу к нему применить не могут. Решение осталось неисполненным. А бились бывшие супруги больше года.