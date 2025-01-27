Дело об убитом мальчике из чемодана отправили в Пермский краевой суд

Женщину задержали в подсобном помещении гостиницы «Жемчужина» на бульваре Гагарина, где она скрывалась от полиции. Изначально своей вины она не признавала, рассказывая о коллекторах. Но через сутки после задержания Шатова полностью признала вину и рассказала, что причиной убийства стали огромные долги — она назвала сумму в три миллиона, но это был только ее долг перед банками. Также Шатова рассказывала в суде, что в месяц зарабатывает не менее 100 тыс. рублей — она занималась трейдингом на бирже. Реальный долг перед людьми, которые доверяли ей деньги, может быть не менее 50 млн рублей.