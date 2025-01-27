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Posted 27 января, 05:01

Published 27 января, 05:01

Modified 27 января, 05:01

Updated 27 января, 05:01

Дело об убитом мальчике из чемодана отправили в Пермский краевой суд

Дело об убитом мальчике из чемодана отправили в Пермский краевой суд

27 января 2025, 05:01
Фото: properm.ru.
Пермячку Ирину Шатову будут судить за жестокое убийство собственного сына.

Обвиняемую в убийстве своего девятилетнего сына пермячку Ирину Шатову будут судить в Пермском краевом суде, сообщили одновременно в прокуратуре Пермского края и следкоме. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Свою вину в содеянном женщина признала полностью. Осенью 2024 года Шатовой была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Медики признали женщину вменяемой.

Как считает следствие, поздно вечером 11 июля прошлого года Шатова задушила собственного ребенка проводом от смартфона. Тело сына она сложила в чемодан, ночью пешком она дошла от Мотовилихи до набережной Камы. Женщина пыталась сбросить тело убитого ребенка с моста, но не смогла поднять чемодан. Это все запечатлели камеры наружного наблюдения. После этого Шатова оставила свой груз возле контейнерной площадки многоквартирного дома.

Женщину задержали в подсобном помещении гостиницы «Жемчужина» на бульваре Гагарина, где она скрывалась от полиции. Изначально своей вины она не признавала, рассказывая о коллекторах. Но через сутки после задержания Шатова полностью признала вину и рассказала, что причиной убийства стали огромные долги — она назвала сумму в три миллиона, но это был только ее долг перед банками. Также Шатова рассказывала в суде, что в месяц зарабатывает не менее 100 тыс. рублей — она занималась трейдингом на бирже. Реальный долг перед людьми, которые доверяли ей деньги, может быть не менее 50 млн рублей.

Нездоровая привязанность и долги. Ирина Шатова в суде рассказала, почему убила сына
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#Происшествия#Общество#Суд#Мальчик в чемодане
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