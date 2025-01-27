Эксперты СОГАЗа назвали ТОП-5 самых частых зимних травм

Posted 27 января, 10:29
Published 27 января, 10:29
Modified 31 января, 10:51
Updated 31 января, 10:51
Зима считается самым травматическим сезоном из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви. В ТОП-5 самых частых обращений вошли: переломы костей кисти (40%), переломы и вывихи голени (28%), растяжения мышц и связок (22%), переломы и вывихи бедра (15%) и сотрясение головного мозга (10%), которым часто сопровождаются остальные травмы.
Средняя выплата при несчастном случае составляет около 50 000–100 000 рублей, в то время как максимальная выплата может достигать 500 000 рублей и более.
В прошлом году самая крупная выплата за травму составила 345 тыс. рублей (перелом большеберцовой кости, потребовавший оперативного лечения).
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