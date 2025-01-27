Энергетики «Т Плюс» проведут проверку теплосетей двух микрорайонов города Перми

Жители домов по улицам Пархоменко, Еловский переулок, Новогодняя, Чапаева, Чусовская, Коммунистическая могут обнаружить «зелёную воду» в период до 6 февраля. В этом случае нужно сообщить в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или на e-mail: [email protected].