Энергетики «Т Плюс» проведут проверку теплосетей двух микрорайонов города Перми

Posted 27 января, 10:07
Published 27 января, 10:07
Modified 27 января, 10:09
Updated 27 января, 10:09
Пермские тепловые сети проведут плановую проверку теплосетей микрорайонов Новые Ляды и Чапаевский с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.
С 29 января проверка начнётся в зоне теплоснабжения водогрейной котельной (ВК) «Чусовская» — микрорайон Новые Ляды Свердловского района города Перми, с 30 января — в зоне теплоснабжения ВК «Чапаевский» — микрорайон Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми.
Сергей Гужев, технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:
— «Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента.
Жители домов по улицам Пархоменко, Еловский переулок, Новогодняя, Чапаева, Чусовская, Коммунистическая могут обнаружить «зелёную воду» в период до 6 февраля. В этом случае нужно сообщить в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или на e-mail: [email protected].