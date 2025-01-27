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Posted 27 января, 10:07

Published 27 января, 10:07

Modified 27 января, 10:09

Updated 27 января, 10:09

Энергетики «Т Плюс» проведут проверку теплосетей двух микрорайонов города Перми

27 января 2025, 10:07
Вода из-под крана может стать ярко-зеленой, но не стоит этого бояться.

Пермские тепловые сети проведут плановую проверку теплосетей микрорайонов Новые Ляды и Чапаевский с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

С 29 января проверка начнётся в зоне теплоснабжения водогрейной котельной (ВК) «Чусовская» — микрорайон Новые Ляды Свердловского района города Перми, с 30 января — в зоне теплоснабжения ВК «Чапаевский» — микрорайон Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми.

Сергей Гужев, технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:

— «Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента.

Жители домов по улицам Пархоменко, Еловский переулок, Новогодняя, Чапаева, Чусовская, Коммунистическая могут обнаружить «зелёную воду» в период до 6 февраля. В этом случае нужно сообщить в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или на e-mail: [email protected].

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