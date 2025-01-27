Издательство «Просвещение» уличили в установлении высоких цен на учебники

Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, биологии и истории. При этом цены на учебники высокие. ФАС усмотрела в работе издательства нарушение антимонопольного законодательства и обязала снизить цены на учебники. Кроме того, «Просвещение» обязано перечислить в госбюджет незаконно полученных доход в размере 2 млрд 33,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.