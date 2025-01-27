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Posted 27 января, 09:47

Published 27 января, 09:47

Modified 27 января, 09:49

Updated 27 января, 09:49

Издательство «Просвещение» уличили в установлении высоких цен на учебники

Издательство «Просвещение» уличили в установлении высоких цен на учебники

27 января 2025, 09:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ФАС России
Проверку провела антимонопольная служба.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла нарушения в деятельности издательства «Просвещение». Организация должна вернуть в бюджет государства свыше 2 млрд рублей, сообщает VSE42.Ru.

Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, биологии и истории. При этом цены на учебники высокие. ФАС усмотрела в работе издательства нарушение антимонопольного законодательства и обязала снизить цены на учебники. Кроме того, «Просвещение» обязано перечислить в госбюджет незаконно полученных доход в размере 2 млрд 33,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

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#Общество#Образование#Цены#Фас#ФАС России
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